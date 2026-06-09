Современник на краю света

Николай Лесков был великим прозаиком публицистом, но отнюдь не драматургом.

Между тем, «КиноПоиск» числит его сценаристом, ибо по его сочинениям поставлено более двадцати фильмов. Чаще всего экранизировали «Леди Макбет Мценского уезда» – повесть и оперу – тогда как рассказ «На краю света», вышедший в 1875 году, нынче впервые перенесён на экран. Режиссёр Эдуард Новиков представит свой фильм онлайн в это воскресенье, 14 июня, в 15 часов в ОКЦ. Тем самым рыбинский «Современник» обращается к интерпретации лесковской прозы уже второй раз в году. Кстати, предстоящее заседание можно считать юбилейным, поскольку предтечей киноклуба был одноимённый клуб поэзии, организованный в 1965/66 году.

По утверждению писателя, в основе сюжета, написанного со слов известного предпринимателя, лежит подлинный случай из миссионерской деятельности в Сибири ярославского архиепископа Нила. И надо было сформироваться якутскому кинематографу, чтобы эта тема заинтересовала местного кинодраматурга Семёна Ермолаева и такого видного мастера, как Эдуард Новиков. Он пришёл на студию «Сахафильм», закончив Институт кино и телевидения в Петербурге (ныне СПбГУКиТ) в 2001 году по специальности «режиссёр-оператор». В дальнейшем учредил собственную кинокомпанию «ЕКСЕКЮ» и за четверть века снял немало документальных фильмов и три игровых. Его «Царь-птица», созданная в том же тандеме, завоевала «Золотого Св. Георгия» на 40-и Московском МКФ и ещё семь престижных призов, став настоящим триумфом регионального кино.

В новой картине, как и в литературном оригинале, молодой архиерей Амвросий (Сергей Перегудов) едет к новокрещёным тунгусам. Рядом опальный монах Кирияк (Сергей Занин), с появлением коего всё усложняется. Чем дальше путь, тем больше неожиданностей… «На краю света» говорится о сострадании и любви без деления на своих и чужих. Недаром в конкурсе «Русские премьеры» нынешнего 48-го ММКФ фильм удостоен приза Федерации киноклубов «Колючий взгляд».

О фильме: