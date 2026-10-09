Рай, ад и Лос-Анджелес: Бен Аффлек позаимствовал классику Куросавы, но забыл об этом упомянуть

«Звери»: много ингредиентов, мало вкуса — Аффлек и Вашингтон ссорятся в слишком растянутом триллере Netflix о похищении.

В шестом режиссерском проекте Бена Аффлека — криминальном триллере «Животные» (Animals) от Netflix — есть один очевидный факт, о котором авторы упорно молчат. Сюжет картины практически подчистую заимствует основу у шедевра Акиры Куросавы 1963 года «Рай и ад» (High and Low), который, в свою очередь, является вольной адаптацией романа Эда Макбейна. При этом, Спайк Ли буквально в прошлом году выпустил свой ремейк (в виде сериала) этой классики под названием Highest 2 Lowest с Дензелом Вашингтоном, перенеся действие в музыкальную индустрию Нью-Йорка. Учитывая это, вызывает недоумение тот факт, что фильм Аффлека, в котором угадывается тот же самый повествовательный скелет, ни в пресс-релизах, ни в титрах не упоминает свои источники вдохновения.

Главный герой Марк Кимбол (Бен Аффлек) — богатый независимый кандидат в мэры Лос-Анджелеса. Кампания висит на волоске, и по совету своего амбициозного и хладнокровного менеджера Сэма (Стивен Ян) Марк втайне от жены закладывает их роскошный дом. Брак Кимбола и так трещит по швам: его жена Эбби (Керри Вашингтон) — психотерапевт, которая лишь на публике изображает идеальную супругу, а на деле давно крутит роман на стороне и с трудом терпит происходящее.

Истинный кошмар начинается в ночь на Хэллоуин. Неизвестный похищает их сына Денни и требует выкуп в 7 миллионов долларов, угрожая расчленить ребенка, если те обратятся в полицию. Марк вынужден признаться жене, что их счета пусты. Но вскоре выясняется пугающая деталь: в суматохе праздника похититель перепутал костюмы и забрал не Денни, а Гектора — сына домработницы Сесилии (Адриана Пас) и нелегального мигранта-разнорабочего Рамона (Луис Херардо Мендес). Ребенок спасен, но похититель не снижает требований. Готовы ли богачи пожертвовать всем ради спасения чужого ребенка из низов общества?

На бумаге это идеальная завязка для триллера о классовом неравенстве, моральном выборе и жертвенности. Однако на практике Аффлек-режиссер откусывает больше, чем может проглотить. Фильм пытается быть всем сразу: и драмой о кризисе брака, и жестким криминальным триллером, и сатирой на грязную политику, и высказыванием о социальном расслоении. В результате он распыляется. Вместо нарастающего саспенса мы получаем истеричные семейные разборки на повышенных тонах с откровенно нелепыми диалогами.

Единственное безусловное и блестящее нововведение сценария — появление Джиллиан Андерсон в роли Дэйл Бертон. Она играет элитного «фиксера» в безупречном белом костюме, специалиста по решению любых проблем. Каждый раз, когда ледяная и загадочная героиня Андерсон появляется в кадре, напоминая, что ее гонорар в 1,4 миллиона долларов удвоится, если потребуется применить «кинетическую энергию», фильм обретает ту самую пикантность, которой ему отчаянно не хватает в остальных сценах.

Что касается экшена, то во второй половине фильм окончательно теряет тормоза. Аффлек, который в «Городе воров» и «Операции «Арго»» демонстрировал идеальный баланс между драмой персонажей и динамикой, здесь срывается в откровенный хаос. Финал изобилует неправдоподобными сюжетными поворотами, циничной зачисткой улик в духе боевиков категории «Б» и скомканной развязкой, которая откровенно обесценивает сюжетную линию мексиканских персонажей.

«Животные» — это фильм крайностей. Он способен развлечь, если вы ищете динамичное кино для вечернего просмотра на Netflix, которое заставит пульс участиться. Но если вам нужен умный, многослойный триллер о доверии и жертвах капитализма — это кино вас разочарует. Бен Аффлек — талантливый кинематографист, но он далеко не Тосиро Мифунэ.

Примечания:

Контекст заимствования (High and Low / Рай и ад): В оригинальном фильме Акиры Куросавы (1963 г.) богатый промышленник оказывается перед выбором: заплатить огромный выкуп, который приведет его к банкротству, чтобы спасти сына своего шофера, или сохранить состояние, обретя ребенка на смерть. Моральная дилемма была центром картины. В «Животных» этот конфликт сильно разбавлен супружескими изменами и политическими интригами.

Специфика релиза («day-and-dating»): Netflix выпускает фильм day-and-date — это профессиональный термин, означающий, что фильм выходит в ограниченный кинотеатральный прокат ровно в тот же день, когда становится доступен подписчикам на стриминговой платформе.

Смысл названия («Animals»): Название отсылает к «звериной» натуре, дремлющей внутри каждого из героев, готовых перегрызть друг другу глотки ради выживания и амбиций. Однако эта метафора проработана в фильме довольно слабо.

Рекомендации: