«Остановите! Этот! Поезд!» — РуПол, Джинджер Миндж и Джуджуби превращают фильм-катастрофу в квир-комедию с заразительным обаянием

Адам Шенкман снял кэмп-наследника «Аэроплана!» и других кинопародий: историю о неуправляемом скоростном пассажирском поезде, который мчится прямо навстречу «штормагеддону».

То, насколько смешным вам покажется само название фильма Stop! That! Train! — и, в частности, его экспрессивные восклицательные знаки — станет надежной лакмусовой бумажкой того, сколько раз вы посмеетесь над сумасшедшим пулеметным юмором Адама Шенкмана (выдающим по несколько шуток в минуту). Очевидный прародитель этой кипучей пародии — фильм «Аэроплан!» и его многочисленные клоны, высмеивавшие фильмы-катастрофы 70-х годов. Однако новинка черпает не меньше вдохновения из комедий «Роми и Мишель на встрече выпускников» и «Дрянные девчонки».

Созданный под чутким руководством соучредителей компании World of Wonder Фентона Бэйли и Рэнди Барбато, этот фильм буквально соткан из ДНК империи «Королевских гонок РуПола» (RuPaul’s Drag Race). Актерский ансамбль под завязку набит выпускницами этого долгоиграющего реалити-шоу, вперемешку с приглашенными комиками и случайными знаменитостями (многие из которых в свое время сидели в жюри Drag Race).

РуПол идеально использует свой комедийный тайминг, похабный смешок и «высокий» дрэг-стиль, играя президента США Джуди Гэгвелл (имя, вполне подходящее для классической девушки Бонда). Она взвинчивает энергетику фильма до небес при каждом появлении на экране. Но настоящие звезды и самые ценные игроки здесь — Джинджер Миндж и Джуджуби; наблюдать за их дуэтом — сплошное удовольствие. С неиссякаемым очарованием (которое сохраняется даже после неизбежной ссоры, вшитой в формулу жанра) они играют Тесс и ДиДи соответственно. Лучшие подруги со времен Академии Поездных Стюардесс, они мечтают красиво путешествовать по Америке, но их надежды угасают с каждой новой сменой в бюджетной конторе «Смердящий Экспресс» (Stank Rail).

Их удача меняется, когда из-за нехватки персонала на роскошный скоростной поезд Glamazonian Express перед самым отправлением срочно требуются поездные стюардессы (и к черту гендерно-нейтральное слово «проводники»). Гладкий поезд-пуля — это всё, о чем Тесс и ДиДи мечтали в своей карьере. Правда, «дрянные девчонки» из первого класса — во главе со стервозной «пчелиной маткой» Эмбер (Брук Линн Хайтс) и ее приспешницами Эшли (Симон) и Алли (Марти Лаутер) — немедленно ссылают их в эконом-класс, к беднякам.

Дела начинают идти в гору, когда изголодавшаяся по любви ДиДи переживает глубокий момент с помощником машиниста Кэлом (Брайан Джордан Альварес). Это туповатый красавчик, по которому она сохнет с тех пор, как увидела его в нишевом журнале «Машинисты, чьи члены мы хотели бы увидеть». И если Альварес выдает здесь энергетику Максимума Киану Ривза, то Крис Парнелл более тонко копирует Лесли Нильсена в роли машиниста Дэвенпорта, который по громкой связи делает абсолютно неуместные объявления о том, как после распада брака он скатился в наркоманию и проституцию.

На случай, если это еще не стало предельно ясно: этот фильм ооочень гейский. Его юмор точечно нацелен на ЛГБТК-аудиторию (желательно употребившую «съедобные вещества»), но при этом не отталкивает и всех остальных. Как это всегда бывает с подобными кинопародиями, не все шутки попадают в цель. Но сценаристы Коннор Райт и Кристина Фриэл бросают в стену так много приколов, что большинство из них всё-таки прилипает. А Шенкман — представлявший фильм на премьере со словами: «Если «Лак для волос» был для вас недостаточно гейским…» — явно кайфует от работы со своей гигантской труппой. Эта неудержимая радость и энтузиазм тянут фильм на себе от начала до конца.

Главный конфликт вспыхивает, когда Донна Даск (Рэйчел Блум), похоже, единственный человек на центральной диспетчерской вышке, который вообще следит за происходящим, объявляет тревогу: поезд мчится прямо в зону катастрофического погодного явления, названного «штормагеддоном» (stormaganza). Примерно в это же время удар молнии выводит из строя тормоза, делая состав неуправляемым; а случайно забредший скорпион вырубает единственного члена поездной бригады, который хоть что-то понимал в управлении.

В Вашингтоне забавный подхалим пресс-секретарь (Мэтт Роджерс) докладывает о ситуации президенту Гэгвелл. Но во время брифинга для прессы у Джуди случается срыв: дает о себе знать ПТСР со времен ее службы в «Железнодорожных войсках» (инициированной Рейганом военной программе по защите Америки на поездах). Из-за этого конфуза на публике ее рейтинг одобрения стремительно падает по шкале, где высшая отметка — «Обожаем ее!», а низшая — «Лиа Мишель, 2020 год».

Одни из самых сочных моментов фильма происходят в Овальном кабинете. РуПол — такой профи, что почти каждая ее реплика становится панчлайном (отдельная любовь — предвыборный слоган Джуди: «Она веселая!»). А Мэтт Роджерс уморителен в роли пресс-секретаря, который правит журналистами железной рукой. Он с легкостью воплощает в жизнь свои угрозы: репортеров, задающих неудобные вопросы, вытаскивают из зала и отправляют в потогонные цеха шить сумки для Zara.

Пока неуправляемый поезд мчится к столкновению в районе, где находятся ядерный реактор, собачий приют и «дом любимой всеми актрисы Лори Меткалф», Тесс и ДиДи вынуждены взять ситуацию в свои руки. Первая развлекает и отвлекает пассажиров, а вторая присоединяется к Кэлу у пультов управления. Именно здесь Тесс «включает Кэйди Хирон» (из «Дрянных девчонок»), случайно свергая местную Реджину Джордж — Эмбер — с ее пьедестала. Но, увлекшись, она забывает о преданности и ссорится с ДиДи.

Комедийный фундамент держится на том, что создатели просто взяли стандартный сценарий авиакатастрофы и перенесли его в поезд. Они даже добавили туда монахиню, пародирующую сестру Рут из трэшового «Аэропорта 1975» и ее аналог из «Аэроплана!».

Всё это восхитительно бессмысленно — вплоть до демонстрации техники безопасности с ремнями и кислородными масками (которая превращается в музыкальный номер с танцами в стиле «вог» от Эмбер и компании). Сама концепция «поездных стюардесс» взята с потолка, равно как и классическое клише авиа-фильмов с взрывной декомпрессией, когда людей высасывает из открытых окон и дверей. Правила сюжетной логики здесь не работают. Царит хаос. Да, давайте превратим один вагон поезда в сверкающее диско, а вагон для отдыха — в ретрит для медитаций. Почему бы и нет?

Шенкман уверенно держит штурвал, явно понимая: если какая-то шутка или слэпстик не сработает, за ней сразу последует десяток новых. Фильм сняли в рекордно сжатые 19 дней, и хотя в декорациях и костюмах чувствуется эхо изобретательной изворотливости, присущей Drag Race, фильм выглядит на удивление отполированным. Да, визуальные эффекты в эпицентре «штормагеддона» или халтурный зеленый экран иногда режут глаз, но это лишь часть веселья. Самый громкий смех вызывает трюк с президентом Гэгвелл ближе к финалу, напоминающий сцену из «Миссия невыполнима».

Среди множества актеров второго плана блистает Латрис Ройел в роли Барбры — чемпионки по язвительным комментариям у стойки регистрации, которая меняет работы одну за другой. Рэйчел Блум великолепна в роли адекватного персонажа, которую постоянно подставляют коллеги; Сара Мишель Геллар с иронией играет версию самой себя (абсолютно не впечатляя никого, с кем встречается); Лиза Ринна эксплуатирует свое стервозное амплуа из «Настоящих домохозяек»; Мисси Пайл убивает наповал в роли сексуально озабоченной разведенки, не понимающей, что мужчина, с которым она заигрывает, вообще без сознания; а Дрю Дроге веселит в образе обидчивого пассажира, в титрах значащегося как «Богатый Гей».

Некоторые камео удались лучше других. Явный провал — это эпизоды Джесси Тайлера Фергюсона в роли сноба, ненавидящего младенцев, который сидит напротив беременной женщины (Майян Лопес); эти сцены откровенно плохо написаны.

Однако главное событие здесь — это сами дрэг-квинс, большинство из которых новички в сценарном кино. Экипаж первого класса божественно стервозен, а изящная Брук Линн Хайтс делает из своей Эмбер настоящую дрэг-злодейку Диснея. (Или это тавтология? Разве не все женщины-злодейки Диснея — это по сути дрэг-квинс?).

Но сердце этого комедийного экшена (который на самом деле является классическим фильмом о женской дружбе) — это Джинджер Миндж и Джуджуби. Их образы идеально синхронизированы, их отношения трогательны, а их арка аутсайдеров, идущих к триумфу — это то, за что действительно хочется болеть.

