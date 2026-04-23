«Очень странные дела: Истории из ’85» — спин-офф возвращает sci-fi-хит к счастливым временам

Рации, подростковый роман, чудовищные монстры…

В этом анимационном сериале есть всё, что делало оригинальное шоу таким любимым. Он, возможно, никуда не ведёт, но это не так уж плохо.

«Очень странные дела» возвращают нас к простым временам. Оригинальный сериал Netflix бросил нас в фантастическое прошлое, где дети в американских городках разъезжали на велосипедах, жвачили жвачку, слушали кассеты и играли в «Подземелья и драконов» в подвале друга; а если вы не американец, он напоминал вам о фильмах, в которых вы видели именно такой вайб. Как бы то ни было, это был доступ к эпохе до интернета, 11 сентября, банковского кризиса, пандемии и Трампа — когда жизнь казалась проще.

Анимационный спин-офф «Истории из ’85» проделывает нечто подобное с самими «Очень странными делами». Он возвращает нас к счастливому, прямолинейному времени — а именно к промежутку между вторым и третьим сезонами. В тот момент мир Хокинса, штат Индиана, уже сложился, но мы ещё не пережили неровную позднюю пору шоу, когда оно стало длинным и скучным, затем раздулось до грандиозных масштабов и стало захватывающе зрелищным, а потом потеряло контроль над порождённым им монстром и стало одновременно и зрелищным, и скучным.

Итак, снова январь 1985 года. Майк, Дастин и Лукас (Лука Диас, Брэкстон Куинни и Элиша Уильямс соответственно) воссоединились со своим другом Уиллом (Бенджамин Плесала) после того, как монстр похитил его и утащил в Изнанку — потусторонний мир, таящийся под Хокинсом. Крутая девчонка Макс (Джоли Хоанг-Раппапорт) теперь в команде, как и телекинетическая подкидыш Одиннадцать (Бруклин Дэви Норстедт), ставшая подопечной герой-полицейского Джима Хоппера (Бретт Гипсон), чьи ментальные силы — тщательно оберегаемый секрет. Плейбой с сердцем Стив (Джереми Джордан) ещё не обратился в чудеса ботанского истребления демонов, но вот-вот будет вовлечён, а значит, его love/hate bromance с Дастином сбрасывается на начало. После эпических усилий Одиннадцать по закрытию врат в Изнанку в конце второго сезона основного шоу в целом царит относительная тишина.

«Истории из ’85» противостоят искушению использовать чрезмерно ретро-стиль анимации в духе «Скуби-Ду», вместо этого представляя свои приключения в довольно стандартной современной CGI-графике — но по содержанию это стопроцентный комфуд 80-х. Дастин набирает рекордный счёт в Space Invaders, когда друзья выходят на связь по рации, чтобы он мог прокатиться с ними до школы по заледеневшим зимним улицам. Вскоре водитель снегоуборочной машины кричит им «С дороги, идиоты!», пока на саундтреке великолепно звучит «We Got the Beat» от Go-Gos. Уход любимого учителя естественных наук мистера Кларка в творческий отпуск тревожит, но его замена, миссис Бакстер (Джанин Гарофало), кажется вполне приятной, и кто знает — возможно, её одержимость теорией эволюции скоро окажется к месту. Есть Slim Jims для жвачки и шайбы для настольного хоккея. Мы дома.

Конечно, ещё до завершения первой серии из сугробов начинают выползать светящиеся щупальца и нашим ребятам приходится хватать подручные инструменты и строить планы, но угроза в новом шоу приятно локальна и скромна по масштабу. Подкреплённые появлением новенькой Никки (Одесса А’Зион) — «фрика» с ирокезом и лётной курткой, легко вписавшегося в компанию отчаянных отверженных, — они вступают в битву с серией всё более грозных тварей, используя такие классические приёмы, как заманивание твари на парковку, чтобы изучить её в бинокль, или спасение члена команды, оказавшегося в лапах зверя, — с помощью ударов лопатой по земле и крика: «Эй! Сюда!» А когда окончательная гибель кажется неминуемой, Одиннадцать поднимает ладонь, свирепо пялится и применяет свой трюк с телекинезом, отправляя монстра в полёт.

Эта формула используется на несколько раз больше, чем следовало бы на ранних этапах, как и полудраматичные последствия, в которых ослабленную, с кровотечением из носа Одиннадцать не даёт упасть встревоженный Майк, отчитывающий всех остальных за то, что загоняют его девушку слишком далеко, и грозящий настучать Хопперу, — перед тем как смягчиться и снова броситься в бой, когда новая, ещё более крупная рептилиеподобная триффид-тварь устраивает очередной погром. Не помогает и то, что сценарии, предсказуемо, но не неизбежно, не так смешны, как в родительском шоу, — так что нечем компенсировать ощущение хождения по кругу. Но в конце концов опасность нарастает, интрига углубляется — в буквальном смысле, когда мы возобновляем исследование подземных логовищ, — а дети выдвигают теорию заговора о зловредных взрослых, которая не увязает в грандиозной геополитике. Просто взрослые с плохим планом.

Однако то, что «Истории из ’85» по сути никуда не ведут, — как раз то, чего мы и хотим: очистить память о том, как «Очень странные дела» в итоге слишком далеко ушли от невинного рая, который создали. Будущим сезонам не помешает чуть больше изобретательности, но не слишком много: застрять навечно в 1985 году в Хокинсе, штат Индиана, было бы очень даже здорово.

«Очень странные дела: Истории из ’85» — уже на Netflix.

Ключевой контекст:

«Очень странные дела» (Stranger Things) — один из самых успешных сериалов Netflix, вышедший в 2016 году и ставший культурным феноменом. Сериал братья Даффер создали стилизацию под поп-культуру 1980-х (Спилберг, Карпентер, Кинг, Крис Columbus), что обеспечило ему межпоколенческую аудиторию.

Проблема поздних сезонов:

Многие фанаты почувствовали: сериал пережил «синдром раздувания». Третий сезон стал ярче и громче, четвёртый — масштабнее и длиннее (серии по 1,5 – 2,5 часа), но при этом утратил камерность и искренность первых сезонов. «Истории из ’85» — попытка вернуться к истокам.

Переход к анимации — осознанный ход:

Позволяет вернуться к детским версиям персонажей (в живом действии актёры уже повзрослели),

Снижает бюджет по сравнению с live-action-спин-оффом,

Отсылает к субботним мультфильмам 80-х («Эволюция»),

Позволяет масштабировать монстров без CGI-ограничений.

Ключевые имена в касте:

Джанин Гарофало — американская комедийная актриса, известная по «Реальная любовь» и «Копы в глубоком запасе». Её появление в озвучке — приятный камео.

— американская комедийная актриса, известная по «Реальная любовь» и «Копы в глубоком запасе». Её появление в озвучке — приятный камео. Одесса А’Зион — молодая американская актриса, дочь певицы Кейт Д’Арси из рок-группы Destroy Boys.

Поп-культурные отсылки 80-х в эпизоде:

Space Invaders — классическая аркадная игра 1978 года, одна из первых видеоигр, ставших массовым культурным феноменом.

— классическая аркадная игра 1978 года, одна из первых видеоигр, ставших массовым культурным феноменом. Go-Gos, «We Got the Beat» (1982) — хит женской панк/поп-группы, ставший гимном поколения.

(1982) — хит женской панк/поп-группы, ставший гимном поколения. Slim Jims — популярные в США мясные снеки, неизменный атрибут американского подросткового быта 80-х.

— популярные в США мясные снеки, неизменный атрибут американского подросткового быта 80-х. «Скуби-Ду» — культовый мультсериал о подростках и их доге, раскрывающих паранормальные загадки. «Истории из ’85» избежали стилизации под него, хотя соблазн был велик.

Кому обязательно стоит посмотреть:

Фанатам «Очень странных дела» — особенно тем, кто считает первые два сезона лучшими,

Любителям анимации для взрослых и подростков (не путать с adult animation — это скорее семейное шоу),

Тем, кто ностальгирует по 80-м или любит стилизацию под эту эпоху,

Родителям, ищущим шоу для совместного просмотра с детьми.

Кому может не зайти:

Тем, кто устал от франшизы и хочет чего-то нового,

Кто ожидает мрачности и сложности поздних сезонов,

Непоклонникам анимации в целом.

