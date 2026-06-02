Николас Голицын прокладывает путь к супергеройству силой обаяния в новой, до предела ироничной киноверсии Mattel

Голливуд и корпорация Mattel предприняли очередную попытку превратить «Властелинов вселенной» (Masters of the Universe) в высокобюджетное фэнтези-зрелище, устроив для зрителей мощный камбэк в 1980-е.

С момента запуска культовой линейки игрушек в 1982 году бренд доили как могли: комиксы в коробках с фигурками, несколько мультсериалов, разгромленный критиками фильм 1987 года с Дольфом Лундгреном и недавняя анимация от Netflix. Теперь, на волне оглушительного успеха «Барби» (2023), обессмертившей главную куклу компании, Mattel делает следующую ставку в бокс-офисе.

Работает ли эта формула сорок лет спустя? Ответ зависит от того, чего именно вы ждете от похода в кино.

С одной стороны, лента подкупает задорным современным подходом и обилием юмора. Своим успехом эта версия обязана обаянию восходящей звезды Николаса Голицына. Он наделяет будущего Хи-Мэна самоиронией и мгновенно находит контакт как с целевой молодежной аудиторией, так и с их родителями, ностальгирующими по игрушкам детства.

Сценарий, над которым корпела целая команда авторов (Крис Батлер, Адам и Аарон Ни, Дэйв Калахам), намеренно держит легкий темп. Сюжет стартует на Этернии, где юный принц Адам под руководством верного Дункана, он же Оруженосец (Идрис Эльба), обучается ратному делу под присмотром отца, короля Рандора (Джеймс Пьюрфой), и матери, королевы Марлены (Шарлотта Райли). Когда безликое зло в лице Скелетора (Джаред Лето) уничтожает их мир, Волшебница (Морена Баккарин) отправляет Адама и его Меч Силы на Землю.

Пятнадцать лет спустя мы застаем Адама на копеечной офисной работе в отделе кадров. Он пытается объяснить девушке на свидании свое королевское происхождение, из-за чего та принимает его за сумасшедшего. Но стоит ему случайно найти свой меч в лавке гик-атрибутики, как на улицах города появляется жуткий монстр, а повзрослевшая подруга детства Тила (Камила Мендес) забирает его обратно на разрушенную Этернию. Там Адаму предстоит собрать команду из старых земных приятелей и колоритных воинов (Фисто, Рэм-Мэн, Трай-Клопс, Меканек), вернуть к жизни спившегося Дункана и совладать со своим говорящим зеленым тигром Подлизой (озвучен Томом Уилтоном), чтобы принять бой.

Обратная сторона медали: мета-ирония на грани фола

Однако у медали есть и оборотная сторона. Создатели фильма настолько отчаянно хотят показать, что они «в теме» и понимают всю нелепость первоисточника, что кино начинает страдать от избыточного, порой утомительного куража. Режиссер Трэвис Найт (известный по шедеврам стоп-моушен анимации Laika вроде «Кубо. Легенда о самурае», а также по лайв-экшен боевику «Бамблби») вместе со сценаристами перегрузил картину самоповторами и мета-юмором. Временами происходящее напоминает пародийный мюзикл, где герои вот-вот пустятся в пляс.

Для хардкорных фанатов, выросших на франшизе, это безоговорочный триумф. Премьерные показы, где зрителям раздавали мерч и фигурки, взрывались овациями от обилия «пасхалок» и камео. Но для неофитов этот «Вселенная» может показаться закрытым клубом.

Юмор балансирует на грани ситкомов 80-х и откровенного кринжа. Попытки Адама доказать инопланетянам свою личность с помощью земных водительских прав, нелепые диалоги вроде:

— Зачем он это сделал?

— Потому что он злой!

или боевой клич Хи-Мэна, обращенный к качку Фисто: «Сколько ты жмешь от груди?» (на что тот резонно спрашивает: «Что такое грудь?») — всё это выглядит нарочито глуповато. Даже в финальной схватке со Скелетором Хи-Мэн пытается урезонить злодея фразой: «Может, тебя просто в детстве недолюбили?».

Актерские работы и визуал

Тем не менее, актерский состав выкладывается на полную:

Николас Голицын отлично справляется с ролью вечно растерянного Кларка Кента, который, наконец произнеся заветное «Властью Серого Черепа!», сбрасывает офисную одежду ради набедренной повязки, пока камера с любовью демонстрирует его рельефный пресс.

Камила Мендес предстает яркой боевой напарницей, а Идрис Эльба добавляет зрелищу столь необходимой солидности и веса.

Джаред Лето крадет каждую сцену, озвучивая Скелетора с легким британским акцентом — его голос звучит как нечто среднее между Джеймсом Эрл Джонсом и сэром Иэном Маккелленом.

Элисон Бри в роли его помощницы Ивил-Лин явно репетировала роль Круэллы Де Виль, а Кристен Уиг умилительно озвучила робота Робото.

Визуально фильм безупречен. Художник-постановщик Гай Хендрикс Диас создал впечатляющий мир, а эпический саундтрек Даниэла Пембертона подрывается визжащими гитарными соло Брайана Мэя (привет оригинальному звучанию группы Queen).

«Властелины вселенной» угождают фанатам по всем фронтам: здесь есть и трогательное камео Дольфа Лундгрена в спортзале, дающего мудрый совет молодому преемнику, и ворох персонажей, аккурат к рождественским продажам игрушек. Кино получилось легким и динамичным, хотя местами и чересчур натужным. В любом случае, это признание в любви старой франшизе, которое обеспечит вам приятный вечер у экрана и заставит досидеть до самого конца титров, где скрыты намеки на сиквелы.

Примечания:

1. Культурный контекст и терминология

Masters Of The Universe (Властелины вселенной) / He-Man (Хи-Мэн): Медиафраншиза компании Mattel. Главный герой — принц Адам, который с помощью магического Меча Силы превращается в супергероя Хи-Мэна. Его главный враг — Скелетор, колдун с оголенным черепом вместо лица.

Медиафраншиза компании Mattel. Главный герой — принц Адам, который с помощью магического Меча Силы превращается в супергероя Хи-Мэна. Его главный враг — Скелетор, колдун с оголенным черепом вместо лица. IP (Intellectual Property / Интеллектуальная собственность): Пожилая/потрепанная временем франшиза. В киноиндустрии так называют любые права на бренды, книги или игрушки, на основе которых снимают кино.

Пожилая/потрепанная временем франшиза. В киноиндустрии так называют любые права на бренды, книги или игрушки, на основе которых снимают кино. Borscht Belt humor (Юмор «Борщового пояса»): Это неофициальное название сети курортов в штате Нью-Йорк, где в середине XX века выступали преимущественно еврейские комики. Этот стиль отличается самоиронией, быстрыми каламбурами, приземленными шутками и легким цинизмом (родоначальник жанра стендапа). В контексте рецензии это означает «эстрадные, слегка старомодные и прямолинейные шутки».

Это неофициальное название сети курортов в штате Нью-Йорк, где в середине XX века выступали преимущественно еврейские комики. Этот стиль отличается самоиронией, быстрыми каламбурами, приземленными шутками и легким цинизмом (родоначальник жанра стендапа). В контексте рецензии это означает «эстрадные, слегка старомодные и прямолинейные шутки». Campy / Camp (Кэмп): Эстетика, основанная на гротеске, театральности, преувеличенности и осознанной нелепости — авторы намеренно делают его похожим на дешевое, но веселое зрелище.

2. Персонажи и каст

Dolph Lundgren (Дольф Лундгрен): Сыграл Хи-Мэна в провальном фильме 1987 года. Его камео в новом фильме в роли тренера в спортзале — это дань уважения (очень популярный в Голливуде прием преемственности).

Сыграл Хи-Мэна в провальном фильме 1987 года. Его камео в новом фильме в роли тренера в спортзале — это дань уважения (очень популярный в Голливуде прием преемственности). Cringer / Подлиза : От глагола to cringe — сжиматься от страха, съеживаться. В классическом русском дубляже мультфильмов его звали Подлиза. Когда он превращается в боевого тигра, его зовут боевой кот (Battle Cat).

: От глагола to cringe — сжиматься от страха, съеживаться. В классическом русском дубляже мультфильмов его звали Подлиза. Когда он превращается в боевого тигра, его зовут боевой кот (Battle Cat). Brian May (Брайан Мэй): Гитарист легендарной группы Queen. Его участие в саундтреке — прямая отсылка к фильму «Флэш Гордон» (1980), к которому Queen писали музыку, создав эталонный звук для космоопер того времени.

3. Рекомендации к просмотру