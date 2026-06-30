«Гражданин-линчеватель»: Арми Хаммер крушит левую повестку в худшем трэш-муви года

Арми Хаммер возвращается, чтобы разбить вымышленную воук-пиньяту «Европистана».

Малобюджетный трэш-делец Уве Болл обеспечивает Хаммеру очередное падение на дно, паразитируя на избитых штампах в этом абсолютно бессвязном шлокбастере.

О, Арми Хаммер! Неужели дошло до этого? Кажется, совсем недавно вы блистали в оскароносной драме «Назови меня своим именем», демонстрируя тонкую, чувственную игру в тандеме с Тимоти Шаламе. И вот теперь вы расхаживаете по улицам и паркам Загреба, расстреливая мусульман, избивая электрошокерами подростков и ликвидируя судей из «глубинного государства». И всё это — ради протеста против того, что ваш персонаж безапелляционно называет «недружественным поглощением исламистскими экстремистами и слепой левой воук-повесткой».

Многое изменилось в жизни этого некогда увенчанного лаврами актера и правнука нефтяного магната Арманда Хаммера. Его репутация рухнула в 2021 году после обвинений в сексуализированном насилии со стороны бывших партнерш (сам Хаммер упорно утверждал, что всё происходило по обоюдному согласию). Уголовные дела в итоге были закрыты за недостатком улик, и вот Хаммер вернулся на большие экраны.

Результат — дешёвый, сумбурный и поразительно бездарно сыгранный шлокбастер от немецкого маэстро низкобюджетного эксплуатационного кино Уве Болла, который безжалостно пережевывает клише из старых фильмов о мести. Что еще важнее, картину с монументальным лицемерием пиарит в сети Илон Маск, который (как и вице-президент Джей Ди Вэнс) очень хочет отвлечь внимание американцев от внутренних проблем США, пугая их вымышленным беззаконным мигрантским халифатом под названием «Европистан». Очередная порция шлака, призванная просто забить информационное пространство.

Сюжет: Один против «системы»

Хаммер играет Сандерса — американского экс-солдата, унаследовавшего империю недвижимости своего покойного отца в Хорватии. Его до глубины души возмущает то, как мигранты безнаказанно бесчинствуют на улицах. Вооружившись колоссальным арсеналом, он отправляется вершить самосуд, целясь прежде всего в банду насильников — а заодно и в плаксивых прогрессивных судей, которые отпускают преступников на свободу.

Попутно он косит одетых в форму полицейских, чья единственная вина заключается в банальной попытке его арестовать. Сандерс регулярно выкладывает в сеть свои гневные манифесты, сопровождаемые классической для таких фильмов нарезкой: пользователи соцсетей по всему миру массово строчат комментарии о том, какой он крутой.

Возможно, «Гражданин-линчеватель» пытался подражать «Жажде смерти» Майкла Уиннера, «Грязному Гарри» Дона Сигела или даже «Таксисту» Мартина Скорсезе. Вот только в тех фильмах были — в разной степени — страсть, стиль, остроумие, внятный посыл, видение и адекватный уровень производства. Там снимались актеры, которые умели играть.

И, что принципиально важно, те картины были об Америке, а не о выдуманной консерваторами европейской «повестке». Если Болл и Маск так хотят спродюсировать и раскрутить кино о заговоре элит и продажном истеблишменте, почему бы им не снять хлесткую драму о реальных связях Джеффри Эпштейна и Дональда Трампа? А пока Хаммеру, пожалуй, пора возвращаться к своему предыдущему ремеслу — продаже таймшеров на Каймановых островах.

Примечания:

Кто такой Уве Болл? — Уве Болл (Uwe Boll) — культовая фигура в поп-культуре, немецкий режиссер, получивший титул «худшего режиссера всех времен». Он прославился ужасающими и дешевыми экранизациями компьютерных игр ( BloodRayne , Alone in the Dark , Postal ). Болл знаменит своим агрессивным характером: однажды он буквально вызвал на боксерский ринг пятерых кинокритиков, разгромивших его фильмы, и избил их. В последние годы он переключился на псевдополитическое трэш-кино сомнительного качества, эксплуатирующее правые лозунги.

— Уве Болл (Uwe Boll) — культовая фигура в поп-культуре, немецкий режиссер, получивший титул «худшего режиссера всех времен». Он прославился ужасающими и дешевыми экранизациями компьютерных игр ( , , ). Болл знаменит своим агрессивным характером: однажды он буквально вызвал на боксерский ринг пятерых кинокритиков, разгромивших его фильмы, и избил их. В последние годы он переключился на псевдополитическое трэш-кино сомнительного качества, эксплуатирующее правые лозунги. Реальное падение Арми Хаммера — упоминание Каймановых островов — реальный факт из биографии актера. После «каннибальского скандала» 2021 года (когда в сеть утекли его БДСМ-переписки, где он обсуждал фантазии о поедании человеческой плоти) Голливуд полностью разорвал с ним контракты. Обедневший актер действительно улетел на Каймановы острова, где какое-то время работал обычным консьержем и продавцом таймшеров (долей в курортной недвижимости), чтобы прокормить семью. Фильм Уве Болла — его отчаянная попытка вернуться в кино хоть где-то.

— упоминание Каймановых островов — реальный факт из биографии актера. После «каннибальского скандала» 2021 года (когда в сеть утекли его БДСМ-переписки, где он обсуждал фантазии о поедании человеческой плоти) Голливуд полностью разорвал с ним контракты. Обедневший актер действительно улетел на Каймановы острова, где какое-то время работал обычным консьержем и продавцом таймшеров (долей в курортной недвижимости), чтобы прокормить семью. Фильм Уве Болла — его отчаянная попытка вернуться в кино хоть где-то. «Европистан» (Europe-stan) — пренебрежительный политический термин-страшилка, используемый американскими ультраконсерваторами (включая упомянутых Илона Маска и вице-президента США Джей Ди Вэнса). Этим термином они описывают современную Западную Европу, которая, по их мнению, полностью капитулировала перед миграционными кризисами и потеряла христианскую идентичность.

(Europe-stan) — пренебрежительный политический термин-страшилка, используемый американскими ультраконсерваторами (включая упомянутых Илона Маска и вице-президента США Джей Ди Вэнса). Этим термином они описывают современную Западную Европу, которая, по их мнению, полностью капитулировала перед миграционными кризисами и потеряла христианскую идентичность. «Воук-пиньята» (Woke Piñata) — пиньята — это игрушка, которую бьют палкой, чтобы посыпались сладости. Правые политики и режиссеры используют термин woke (прогрессивная левая повестка) как удобное чучело (пиньяту), которое можно эффектно избивать на экране ради привлечения внимания консервативной аудитории.

(Woke Piñata) — пиньята — это игрушка, которую бьют палкой, чтобы посыпались сладости. Правые политики и режиссеры используют термин (прогрессивная левая повестка) как удобное чучело (пиньяту), которое можно эффектно избивать на экране ради привлечения внимания консервативной аудитории. Стратегия «Flood the zone» — фраза «flood the zone [with shit]» (затопить зону шлаком/дерьмом) — это знаменитая медиа-стратегия, сформулированная Стивом Бэнноном, бывшим советником Дональда Трампа. Её суть заключается не в том, чтобы переубедить оппонента фактами, а в том, чтобы производить так много информационного шума, фейков, безумных теорий и трэш-контента, чтобы обычный зритель полностью потерял ориентиры и перестал понимать, где правда, а где ложь.

Рекомендации: