Фильмы Педро Альмодовара, Стивена Содерберга, Рона Ховарда и Андрея Звягинцева отправляются на Каннский кинофестиваль 2026 года

В числе звёзд, чьи фильмы будут показаны на фестивале, — Хавьер Бардем, Ренате Рейнсве, Майкл Фассбендер, Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт.

Педро Альмодовар, Стивен Содерберг, Рон Ховард, Павел Павликовский, Лукас Донт и Хирокадзу Корээда вошли в список режиссёров, которые представят новые работы на Каннском кинофестивале 2026 года. Об этом организаторы смотра объявили в четверг утром.

На пресс-конференции в Париже генеральный директор Канн Тьерри Фремо и президент фестиваля Ирис Кноблох представили 21 фильм основного конкурса, а также программы секции «Особый взгляд» и внеконкурсных показов.

В этом году фестиваль анонсировал меньше картин, чем обычно, особенно в «Особом взгляде», однако Фремо пообещал дополнить программу в ближайшие дни, отметив, что переговоры по некоторым проектам ещё не завершены.

Среди лауреатов «Золотой пальмовой ветви», возвращающихся в Канны, — Хирокадзу Корээда, победивший в 2018 году с фильмом «Магазинные воришки»; на этот раз он привезёт ленту «Овцы в коробке» (Sheep in the Box). Также в конкурсе участвует Кристиан Мунджиу, обладатель пальмы 2007 года за «4 месяца, 3 недели и 2 дня», который представит норвежскоязычный фильм «Фьорд» (Fjord) с Ренате Рейнсве в главной роли (актриса ранее номинировалась на «Оскар» за картину «Сентиментальная ценность»).

Права на прокат фильма Корээды в США приобрела компания Neon, которая выпускала в Штатах последние шесть обладателей «Золотой пальмы». Neon также будет дистрибьютором конкурсного фильма «Неизвестный» (The Unknown) от Артура Арари, соавтора сценария пальмового триумфатора «Анатомия падения».

В программу вошёл и ранее анонсированный режиссёрский дебют актёра Джона Траволты «Propellor One-Way Night Coach», а также французская картина Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй» (The Electric Kiss), которая откроет фестиваль.

Хотя в программе меньше американских фильмов, чем обычно, и отсутствуют ленты крупных студий, США всё же представлены заметными именами. Среди режиссёров в официальном отборе: Грей; Айра Сакс с фильмом «Человек, которого я люблю» (The Man I Love); Рон Ховард и Стивен Содерберг с документальными работами «Аведон» (Avedon) и «Джон Леннон: Последнее интервью» (John Lennon: The Last Interview) соответственно; Джейн Шонбрун, инди-режиссёр хита «Я видела, как светился телевизор», представит в «Особом взгляде» слэшер «Подростковый секс и смерть в лагере Миасма» (Teenage Sex and Death at Camp Miasma) с Ханной Эйнбиндер и Джиллиан Андерсон; комик и режиссёр Джордан Фёрстман, также в «Особом взгляде» с лентой «Club Kid»; и актёр-режиссёр Энди Гарсия с фильмом «Бриллиант» (Diamond).

Среди других видных международных авторов в отборе: Андрей Звягинцев («Левиафан») с «Минотавром» (Minotaur), Ласло Немеш («Сын Саула») с «Муленом» (Moulin), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины») с фильмом «Внезапно» (Sudden) и Асгар Фархади («Развод») с «Параллельными историями» (Parallel Tales).

Звёздный состав актёров в официальном отборе включает Сандру Хюллер («Отечество» / Fatherland), Хавьера Бардема («El Ser Querido»), Себастиана Стэна («Фьорд»), Вуди Харрельсона и Кристен Стюарт в фильме Квентина Дюпьё «Полный Фил» (Full Phil), Чарльза Мелтона в «Её личном аде» (Her Private Hell) Николаса Виндинга Рефна, а также Майкла Фассбендера и Алисию Викандер в картине На Хон Джина «Надежда» (Hope).

Объявление программы состоялось на фоне впечатляющей семилетней серии, когда как минимум один фильм из каннского отбора ежегодно получал номинацию на «Оскар» за лучший фильм. Рекордным стало присутствие трёх номинантов в 2024 и 2022 годах. За последние 10 фестивалей 51 каннская картина была номинирована на «Оскар», 16 — в категории «Лучший фильм», а две ленты, «Паразиты» и «Анора», выиграли главную статуэтку. «Анора» стала первым фильмом, сделавшим этот «дубль» (Пальма + «Оскар»), со времён «Марти» в 1955 году.

Ранее фестиваль объявил, что почётные «Золотые пальмовые ветви» получат режиссёр Питер Джексон и актриса, певица и режиссёр Барбра Стрейзанд.

Дополнительные отборы будут анонсированы в ближайшие недели. 79-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 12 по 23 мая 2026 года. Председателем жюри основного конкурса станет южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук.

Параллельные программы «Двухнедельник режиссёров» и «Неделя критики» объявят свои линейки на следующей неделе.

Основной конкурс

«Любимое существо» (El Ser Querido) — Родриго Сорогойен

«Мужчина, которого я люблю» — Ира Сакс

«Отчизна» — Павел Павликовский

«Истории ночи» — Леа Мизюи

«Мулен» — Ласло Немеш

«Фьорд» — Кристиан Мунджиу

«Нежное чудовище» — Мари Кройцер

«Наше спасение» (Notre Salut) — Эмманюэль Марр

«Заметки Наги» — Кодзи Фукада

«Надежда» — На Хон-джин

«Особый взгляд»

«Каждый раз» — Зандра Вольнер

«Я уйду в июне» — Катарина Ривилис

«Подростковый секс и смерть в лагере Миасма» — Джейн Шёнбран

Внеконкурсная программа

«Алмаз» — Энди Гарсия

«Её личный ад» — Николас Виндинг Рефн

«Оставление» (L'Abandon) — Венсан Гаренк

«Каннская премьера»

«Кокуродзё: самурай и узник» — Киёси Курасава

«Посещение» (Heimsuchung) — Фолькер Шлёндорфф

«Аведон» — Рон Ховард

«Джон Леннон: Последнее интервью» — Стивен Содерберг

Полуночные показы

«Полный Фил» — Квентин Дюпьё

«Римская резина» (Roma Elastica) — Бертран Мандико

