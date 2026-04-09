Фильмы Педро Альмодовара, Стивена Содерберга, Рона Ховарда и Андрея Звягинцева отправляются на Каннский кинофестиваль 2026 года
09.04.2026, 12:50, Культура
В числе звёзд, чьи фильмы будут показаны на фестивале, — Хавьер Бардем, Ренате Рейнсве, Майкл Фассбендер, Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт.
Педро Альмодовар, Стивен Содерберг, Рон Ховард, Павел Павликовский, Лукас Донт и Хирокадзу Корээда вошли в список режиссёров, которые представят новые работы на Каннском кинофестивале 2026 года. Об этом организаторы смотра объявили в четверг утром.
На пресс-конференции в Париже генеральный директор Канн Тьерри Фремо и президент фестиваля Ирис Кноблох представили 21 фильм основного конкурса, а также программы секции «Особый взгляд» и внеконкурсных показов.
В этом году фестиваль анонсировал меньше картин, чем обычно, особенно в «Особом взгляде», однако Фремо пообещал дополнить программу в ближайшие дни, отметив, что переговоры по некоторым проектам ещё не завершены.
Среди лауреатов «Золотой пальмовой ветви», возвращающихся в Канны, — Хирокадзу Корээда, победивший в 2018 году с фильмом «Магазинные воришки»; на этот раз он привезёт ленту «Овцы в коробке» (Sheep in the Box). Также в конкурсе участвует Кристиан Мунджиу, обладатель пальмы 2007 года за «4 месяца, 3 недели и 2 дня», который представит норвежскоязычный фильм «Фьорд» (Fjord) с Ренате Рейнсве в главной роли (актриса ранее номинировалась на «Оскар» за картину «Сентиментальная ценность»).
Права на прокат фильма Корээды в США приобрела компания Neon, которая выпускала в Штатах последние шесть обладателей «Золотой пальмы». Neon также будет дистрибьютором конкурсного фильма «Неизвестный» (The Unknown) от Артура Арари, соавтора сценария пальмового триумфатора «Анатомия падения».
В программу вошёл и ранее анонсированный режиссёрский дебют актёра Джона Траволты «Propellor One-Way Night Coach», а также французская картина Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй» (The Electric Kiss), которая откроет фестиваль.
Хотя в программе меньше американских фильмов, чем обычно, и отсутствуют ленты крупных студий, США всё же представлены заметными именами. Среди режиссёров в официальном отборе: Грей; Айра Сакс с фильмом «Человек, которого я люблю» (The Man I Love); Рон Ховард и Стивен Содерберг с документальными работами «Аведон» (Avedon) и «Джон Леннон: Последнее интервью» (John Lennon: The Last Interview) соответственно; Джейн Шонбрун, инди-режиссёр хита «Я видела, как светился телевизор», представит в «Особом взгляде» слэшер «Подростковый секс и смерть в лагере Миасма» (Teenage Sex and Death at Camp Miasma) с Ханной Эйнбиндер и Джиллиан Андерсон; комик и режиссёр Джордан Фёрстман, также в «Особом взгляде» с лентой «Club Kid»; и актёр-режиссёр Энди Гарсия с фильмом «Бриллиант» (Diamond).
Среди других видных международных авторов в отборе: Андрей Звягинцев («Левиафан») с «Минотавром» (Minotaur), Ласло Немеш («Сын Саула») с «Муленом» (Moulin), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины») с фильмом «Внезапно» (Sudden) и Асгар Фархади («Развод») с «Параллельными историями» (Parallel Tales).
Звёздный состав актёров в официальном отборе включает Сандру Хюллер («Отечество» / Fatherland), Хавьера Бардема («El Ser Querido»), Себастиана Стэна («Фьорд»), Вуди Харрельсона и Кристен Стюарт в фильме Квентина Дюпьё «Полный Фил» (Full Phil), Чарльза Мелтона в «Её личном аде» (Her Private Hell) Николаса Виндинга Рефна, а также Майкла Фассбендера и Алисию Викандер в картине На Хон Джина «Надежда» (Hope).
Объявление программы состоялось на фоне впечатляющей семилетней серии, когда как минимум один фильм из каннского отбора ежегодно получал номинацию на «Оскар» за лучший фильм. Рекордным стало присутствие трёх номинантов в 2024 и 2022 годах. За последние 10 фестивалей 51 каннская картина была номинирована на «Оскар», 16 — в категории «Лучший фильм», а две ленты, «Паразиты» и «Анора», выиграли главную статуэтку. «Анора» стала первым фильмом, сделавшим этот «дубль» (Пальма + «Оскар»), со времён «Марти» в 1955 году.
Ранее фестиваль объявил, что почётные «Золотые пальмовые ветви» получат режиссёр Питер Джексон и актриса, певица и режиссёр Барбра Стрейзанд.
Дополнительные отборы будут анонсированы в ближайшие недели. 79-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 12 по 23 мая 2026 года. Председателем жюри основного конкурса станет южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук.
Параллельные программы «Двухнедельник режиссёров» и «Неделя критики» объявят свои линейки на следующей неделе.
Основной конкурс
- «Минотавр» — Андрей Звягинцев
- «Любимое существо» (El Ser Querido) — Родриго Сорогойен
- «Мужчина, которого я люблю» — Ира Сакс
- «Отчизна» — Павел Павликовский
- «Истории ночи» — Леа Мизюи
- «Мулен» — Ласло Немеш
- «Фьорд» — Кристиан Мунджиу
- «Нежное чудовище» — Мари Кройцер
- «Наше спасение» (Notre Salut) — Эмманюэль Марр
- «Заметки Наги» — Кодзи Фукада
- «Надежда» — На Хон-джин
- «Овца в коробке» — Хирокадзу Корэ-эда
- «Гаранс» — Жанна Эрри
- «Неизвестный» — Артур Харари
- «Внезапно» — Рюсукэ Хамагути
- «Мечтаное приключение» — Валеска Гризебах
- «Трус» — Лукас Донт
- «Чёрный мяч» (The BlackBall) — Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво
- «Жизнь женщины» — Шарлин Буржуа-Таке
- «Параллельные истории» — Асгар Фархади
- «Горькое Рождество» — Педро Альмодовар
«Особый взгляд»
- «Кид-клуб» — Джордан Фёрстман
- «Каждый раз» — Зандра Вольнер
- «Я уйду в июне» — Катарина Ривилис
- «Подростковый секс и смерть в лагере Миасма» — Джейн Шёнбран
- «Вчера глаз не спал» — Ракан Маяси
- «Расплавление» — Мануэла Мартелли
- «Самая сладкая» (La mas dulce) — Лейла Марракчи
Внеконкурсная программа
- «Электрический поцелуй» — Пьер Сальвадори (фильм открытия)
- «Алмаз» — Энди Гарсия
- «Её личный ад» — Николас Виндинг Рефн
- «Оставление» (L’Abandon) — Венсан Гаренк
- «Карма» — Гийом Кане
- «Предмет преступления» (L’Objet du Délit) — Аньес Жауи
- «Железный век» (L’Âge de fer) — Антонен Бодри
«Каннская премьера»
- «Пропеллер ночной автобус в одну сторону» — Джон Траволта
- «Кокуродзё: самурай и узник» — Киёси Курасава
- «Посещение» (Heimsuchung) — Фолькер Шлёндорфф
- «Третья ночь» — Даниэль Отёй
Специальные показы
- «Аведон» — Рон Ховард
- «Джон Леннон: Последнее интервью» — Стивен Содерберг
- «Выжившие Че» — Кристоф Ревей
- «Чудесные утра» (Les Matins Merveilleux) — Авриль Бессон
Полуночные показы
- «Колония» — Ён Сан-хо
- «Полный Фил» — Квентин Дюпьё
- «Римская резина» (Roma Elastica) — Бертран Мандико
- «Кровавая» (Sanguine) — Марион Ле Короллер
- «Джим Квин» — Николя Атан, Марко Нгуен
Комментарии и примечания:
- Тьерри Фремо — генеральный директор Каннского кинофестиваля с 2007 года; фактически главный программный руководитель, определяющий состав всех секций. Его фигура в мире артхаусного кино сопоставима по влиянию с фигурой главы крупной киностудии в Голливуде.
- Ирис Кноблоч — президент фестиваля с 2022 года; первая женщина и первый гражданин Германии на этом посту. Она сменила Пьера Лескюра.
- Neon — независимый дистрибьютор, ставший настоящей легендой: именно он вывел в американский прокат «Паразитов» (2019), «Титан» (2021), «Треугольник печали» (2022), «Анатомию падения» (2023), «Анору» (2024) и «Просёлочную дорогу» (2025) — все шесть последних обладателей «Пальмовой ветви». Это беспрецедентная серия для одного дистрибьютора.
- Андрей Звягинцев — один из немногих российских режиссёров, регулярно представленных в Каннах. Его «Левиатан» (2014) был номинирован на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. После начала войны в Украине Звягинцев покинул Россию. Название «Минотавр», вероятно, отсылает к мифологическому образу существа, заточённого в лабиринте, — что может быть прочитано как метафора современного положения.
- Павел Павликовский — польский режиссёр, обладатель «Оскара» за «Иду» (2014) и приза за режиссуру в Каннах за «Холодную войну» (2018). Примечательно, что его новая картина «Отчизна» снята, по-видимому, не на польском языке — на что указывает англоязычное название.
- Ласло Немеш — венгерский режиссёр, чей дебютный фильм «Сын Саула» (2015) получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. С тех пор он снял лишь один полнометражный фильм — «Сумерки» (2018), — поэтому его возвращение в Канны событийно.
- Рюсукэ Хамагути — японский режиссёр, чей «Сядь за руль моей машины» (2021) получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и был номинирован в четырёх категориях, включая лучший фильм. Его стиль — длительные, медитативные диалоги — определяет современный азиатский артхаус.
- Асгар Фархади — иранский режиссёр, двукратный обладатель «Оскара» («Развод», 2012; «Коммивояжёр», 2017). Примечательно, что он постоянно работает с моральными дилеммами в формате психологического триллера.
- Хирокадзу Корэ-эда — японский режиссёр, лауреат «Пальмовой ветви» за «Магазинных воришек» (2018). Его фильмы отличаются тонким вниманием к семейным отношениям и социальным нюансам.
- Пак Чхан-ук — южнокорейский режиссёр («Олдбой», «Решение уйти», «Служанка»), председатель жюри основного конкурса. Его выбор символичен: после триумфа «Паразитов» южнокорейское кино стало в Каннах особо почитаемым.
- Квентин Дюпьё — французский режиссёр, известный эксцентричными сюрреалистическими комедиями («Убийство в кабриолете», «Клин клином», «Время творить чудеса»). Его слэшер с Харрельсоном и Стюарт в полуночной программе — явный ход в сторону жанрового кино.
- Джейн Шёнбран — американская небинарная режиссёр, прорыв которой состоялся с картиной «Я видел, как телевизор светится» (2024), получившей культовый статус. Название «Подростковый секс и смерть в лагере Миасма» — фирменная ироничная стилистика автора.
- Киёси Курасава — японский мастер хоррора и триллера («Пульс», «Токийский триллер»), не имеющий отношения к легендарному Акире Курасаве, но носящий ту же фамилию.
- Фолькер Шлёндорфф — немецкий режиссер «нового немецкого кино», обладатель «Золотой пальмовой ветви» за «Жестяной барабан» (1979). Его присутствие в программе — дань уважения к кинематографическому наследию.
- «Двукратный дубль» (double play) — бейсбольная метафора: выиграть и «Пальмовую ветвь», и «Оскар» за лучший фильм. Критик подчёркивает, что это удавалось лишь двум картинам за последние 70 лет — что говорит о том, насколько разнятся вкусы каннского жюри и Американской киноакадемии.
- Общий комментарий о программе — программа 2026 года выглядит особенно насыщенной возвращениями легендарных режиссёров (Шлёндорфф, Звягинцев, Немеш, Фархади), что может свидетельствовать как о кризисе нового авторского кино, так и о стратегии фестиваля, привлекающего зрителей именами. Отсутствие крупностудийных картин в основной программе — тревожный знак для индустриального кино, но, вероятно, осознанный выбор Фремо в пользу авторского подхода.