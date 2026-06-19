Эльфийская убийца, новый Арагорн и старые болота: Как Аня Тейлор-Джой превратит Средиземье в роуд-муви

Энди Серкис подобрал идеальную актрису для новой главы франшизы «Властелин колец». Но если сам Толкин не стал заострять внимание на этом сюжете, зачем это делать нам?

Будем честны: из Ани Тейлор-Джой выйдет потрясающая эльфийка. Если хоть один человек на Земле и способен порхать с дерева на дерево, словно сотканный из паутины и звездного света, или возникать на залитой луной ветви так, будто ее только что вызвали звуки заколдованной лютни, то это звезда «Хода королевы», «Ведьмы» и «Фуриосы». Она идеально подходит для «Властелина колец», и нет ничего удивительного в том, что она получила роль эльфийки Серен в грядущем фильме Энди Серкиса «Охота на Голлума» (что на этой неделе подтвердило издание The Hollywood Reporter).

Вы, вероятно, уже слышали об этом проекте: Серкис возвращается к роли Голлума, Иэн Маккеллен снова сыграет Гэндальфа. Сюжет вращается вокруг едва упомянутого, хотя и критически важного эпизода «Властелина колец», в котором Арагорну поручают выследить жалкого, хныкающего бывшего владельца Единого Кольца до того, как до него доберутся приспешники Саурона.

В книге у этой конкретной сюжетной линии есть довольно базовое, пусть и весьма напряженное, завершение: Кольцо находится у Фродо, потому что Бильбо оставил его ему, отправляясь в Ривенделл в самом начале истории. Бросьте Кольцо в огненное жерло Роковой Горы — и дело с концом. Многие могут подумать, что именно поэтому сам Толкин уделил описанию охоты на Голлума всего пару страниц, несмотря на то, что по хронологии она охватывает добрую пару десятилетий реальных событий. Но это не помешало Серкису, Питеру Джексону (выступающему здесь продюсером) и остальной компании пойти ва-банк.

И вот тут в дело вступает Тейлор-Джой. Серен — персонаж, не упоминающийся у Толкина, — описывается как «доверенный, смертоносный агент» эльфийского короля Трандуила (к роли которого вернется Ли Пейс из трилогии «Хоббит»). Она эльфийка из народа синдар, одного из кланов, решивших остаться в Средиземье, когда многие их сородичи отправились за океан, чтобы вечно жить в Бессмертных Землях. А значит, родом она, скорее всего, из Лихолесья. По Толкину, именно в чертоги Трандуила на северо-востоке этого оскверненного леса Арагорн приводит Голлума после того, как Следопыту наконец удается его выследить. И именно туда прибывает Гэндальф, чтобы его допросить.

В общих чертах нам всё это уже известно. Поэтому, чтобы новый фильм не казался просто дорогостоящим филлером (затычкой для сюжетных дыр), увлечь нас должна сама охота. Появление ранее не упоминавшейся Серен, да еще и в исполнении такой звезды, как Тейлор-Джой, дает нам несколько подсказок о том, как именно развернется это приключение. Идея о том, как Арагорн в одиночку продирается сквозь Мордор и его унылые окраины, никогда не казалась особо привлекательной перспективой для кино. Но что, если в пути у него появится напарник? — задаётся вопросом Бен Чайлд из The Guardian.

Встречайте Аню Тейлор-Джой. Ведь что, если «Охота на Голлума» — это вообще не фильм про Голлума? Что, если это самое странное роуд-муви во всем Средиземье — история о будущем короле-красавчике, великолепной лесной убийце и жалком пещерном гоблине, который слишком много знает?

Возможно, Серен и Арагорн начнут как враги, весь второй акт будут пререкаться, пробираясь через Мертвые Топи (эдакая эльфийская версия комедии «Успеть до полуночи»), а затем постепенно проникнутся уважением друг к другу. Они поймут, что за маской бессмертного лесного высокомерия и покрытой грязью мрачности Следопыта скрывается общая цель: оба пытаются предотвратить катастрофическую утечку информации. Быть может, Серен — разведчица Трандуила, отправленная из Лихолесья, чтобы проследить, как бы эта лживая маленькая тварь не навлекла тень Мордора на Лесное Королевство. И тогда вся эта история превратится в моральную пьесу на троих, от которой зависит судьба Средиземья.

И всё же, даже при таком раскладе мы будем топтаться по той же болотистой, гиблой земле, по которой Джексон уже прошелся в «Двух крепостях» и «Возвращении короля». Серкис получит еще один шанс с булькающим хрипом проползти по Средиземью; Маккеллену выдадут возможность напоследок блеснуть в своей, возможно, величайшей роли; а Джейми Дорнану достанется неблагодарная задача влезть в покрытые грязью сапоги Вигго Мортенсена. Всё это может быть реализовано просто превосходно: мрачный триллер-погоня в Средиземье, роскошная «болотная опера», артхаусная психодрама в доспехах блокбастера. Но мы так и не приблизились к пониманию того, зачем вообще нужно было снимать этот фильм.

Контекст:

О «расширенных вселенных» и усталости франшиз. Это часть более широкой дискуссии о том, не переживает ли Голливуд «франшизную усталость». После взрывного успеха трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» каждое новое произведение во вселенной Толкина неизбежно сравнивается с оригиналами. «Кольца власти» (Amazon, 2022) получили смешанные отзывы; «Охота на Голлума» рискует повторить эту судьбу. Что если сам Толкин не задерживался на этом эпизоде, то должны ли мы?

Это часть более широкой дискуссии о том, не переживает ли Голливуд «франшизную усталость». После взрывного успеха трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» каждое новое произведение во вселенной Толкина неизбежно сравнивается с оригиналами. «Кольца власти» (Amazon, 2022) получили смешанные отзывы; «Охота на Голлума» рискует повторить эту судьбу. Что если сам Толкин не задерживался на этом эпизоде, то должны ли мы? Об Арагорне в контексте кастинга. Если Дорнан действительно утверждён на роль Арагорна, это будет одним из самых сложных кастинговых решений в истории франшизы. Мортенсен «съел» роль настолько, что даже именитые актёры рискуют выглядеть «не тем». Для сравнения: после Хит Леджера в роли Джокера (2008) все последующие Джокеры (Лето, Финикс, Глинн-Карни) неизбежно сравниваются с ним.

Если Дорнан действительно утверждён на роль Арагорна, это будет одним из самых сложных кастинговых решений в истории франшизы. Мортенсен «съел» роль настолько, что даже именитые актёры рискуют выглядеть «не тем». Для сравнения: после Хит Леджера в роли Джокера (2008) все последующие Джокеры (Лето, Финикс, Глинн-Карни) неизбежно сравниваются с ним. О Толкине и «лакунах». Толкин создал один из наиболее подробных вымышленных миров в истории литературы («Сильмариллион», «Неоконченные сказания», «История Средиземья» — 12 томов). При этом многие ключевые эпизоды описаны лишь бегло: Война Последнего Союза (упомянута во вступлении), охота на Голлума (несколько страниц в приложении), путь Арведуи (абзац). Эти «лакуны» — одновременно дар и проклятие для адаптаторов: есть свобода, но нет опоры.

К просмотру:

«Властелин колец» (трилогия, 2001–2003) — обязательно в расширенных версиях (Extended Editions). Без них невозможно понять, почему «Охота на Голлума» вызывает одновременно интерес и скепсис.

— обязательно в расширенных версиях (Extended Editions). Без них невозможно понять, почему «Охота на Голлума» вызывает одновременно интерес и скепсис. «Хоббит» (трилогия, 2012–2014) — для понимания Трандуила (Ли Пейс) и контекста «расширенных вселенных» Толкина.

— для понимания Трандуила (Ли Пейс) и контекста «расширенных вселенных» Толкина. «Полночный бег» (Midnight Run, 1988) — для понимания жанровой модели, которую стоит перенести в Средиземье.

— для понимания жанровой модели, которую стоит перенести в Средиземье. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (2024 ) — Аня Тейлор-Джой в нём почти не говорит, но одним лишь взглядом передает образ смертоносной, испачканной в грязи убийцы, выживающей в пустошах.

) — Аня Тейлор-Джой в нём почти не говорит, но одним лишь взглядом передает образ смертоносной, испачканной в грязи убийцы, выживающей в пустошах. «Охота на Голлума» (The Hunt for Gollum, 2009) — это фанатский (неофициальный) 40-минутный фильм, снятый за копейки энтузиастами. Он рассказывает ровно ту же историю, которую сейчас будут снимать Джексон и Серкис за сотни миллионов долларов. Фильм есть на YouTube и выглядит удивительно аутентично.

К чтению: