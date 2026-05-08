А Лермонтов – не «лишний человек»?

Год назад, когда, посмотрев «Снег в моём дворе», «современники» беседовали с автором, Бакуром Бакурадзе, он сказал, что работает над картиной о Лермонтове.

Премьера фильма, наречённого именем своего героя, состоялась в октябре, но мы не спешили показать его в киноклубе. Доверительный и тёплый, «Снег…» сильно отличается от прежних трёх работ режиссёра. Их герои замкнуты, одиноки, неприкаянны, первый даже глухонемой – все, по словам критика, «с изъяном». Уж не вписал ли Бакурадзе в тот же ряд великого пиита, односторонне следуя пушкинской антиномии: «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон…»?

Но как рассказать о человеке, которого знают все и, в то же время, не знает никто? Это ведь уже третий одноимённый фильм. Первый «Лермонтов» был поставлен в 1943 году Альбертом Гендельштейном по сценарию Константина Паустовского, второй в 1986-м Николаем Бурляевым по своему сценарию. Оба – традиционные байопики с пунктирным обзором всей или значительной части жизни видной персоны. На сей раз автор выбирает один день – 15 июля 1841 года, день гибели поэта – и совершенно опрокидывает ожидания зрителя.

Теперь, после присуждения национальной кинопремии «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон» – каждая за режиссуру – «Современник», надо полагать, «дозрел» до такого кино. Известно, когда один художник рассказывает о другом, он неизбежно говорит и о себе. Что хотел сказать Бакурадзе о Лермонтове через собственное творческое «я», мы поймëм из самого же фильма и опять – из онлайн-беседы с творцом.

