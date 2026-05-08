А Лермонтов – не «лишний человек»?
08.05.2026, 10:41
Год назад, когда, посмотрев «Снег в моём дворе», «современники» беседовали с автором, Бакуром Бакурадзе, он сказал, что работает над картиной о Лермонтове.
Премьера фильма, наречённого именем своего героя, состоялась в октябре, но мы не спешили показать его в киноклубе. Доверительный и тёплый, «Снег…» сильно отличается от прежних трёх работ режиссёра. Их герои замкнуты, одиноки, неприкаянны, первый даже глухонемой – все, по словам критика, «с изъяном». Уж не вписал ли Бакурадзе в тот же ряд великого пиита, односторонне следуя пушкинской антиномии: «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон…»?
Но как рассказать о человеке, которого знают все и, в то же время, не знает никто? Это ведь уже третий одноимённый фильм. Первый «Лермонтов» был поставлен в 1943 году Альбертом Гендельштейном по сценарию Константина Паустовского, второй в 1986-м Николаем Бурляевым по своему сценарию. Оба – традиционные байопики с пунктирным обзором всей или значительной части жизни видной персоны. На сей раз автор выбирает один день – 15 июля 1841 года, день гибели поэта – и совершенно опрокидывает ожидания зрителя.
Теперь, после присуждения национальной кинопремии «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон» – каждая за режиссуру – «Современник», надо полагать, «дозрел» до такого кино. Известно, когда один художник рассказывает о другом, он неизбежно говорит и о себе. Что хотел сказать Бакурадзе о Лермонтове через собственное творческое «я», мы поймëм из самого же фильма и опять – из онлайн-беседы с творцом. И то, и другое грядёт в среду, 13 мая, в рыбинском ОКЦ, начиная с 18:00.
Примечания:
- «Лермонтов» (2025) режиссёра Бакура Бакурадзе — это не типичный парадный байопик, а скорее экзистенциальная драма, фокусирующаяся на последних 24 часах жизни поэта перед дуэлью в Пятигорске.
- Дата выхода: Премьера в кинотеатрах России состоялась 16 октября 2025 года.
- Сюжет и атмосфера: Действие разворачивается 15 июля 1841 года. Фильм лишен романтического пафоса и показывает поэта обычным человеком: язвительным, одиноким, иногда неприятным в общении. Режиссер делает акцент на предчувствии неизбежного и «тактильной подлинности» быта.
- Главная роль: Поэта сыграл стендап-комик Илья Озолин. Критики отмечают, что его специфическая манера речи и внешность создают непривычный, «нехрестоматийный» образ Лермонтова.
- Стиль: Кино очень неспешное, меланхоличное, с длинными планами и минимумом музыки — вместо нее акцент сделан на звуках природы (шум ветра, скрип половиц, топот копыт).
- Локации: Съемки проходили в Пятигорске и его окрестностях, в тех самых местах, где поэт провел свои последние дни.
- Продолжительность фильма составляет 1 час 45 минут.