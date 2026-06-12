The 7th Guest: вдохновенный перезапуск классической истории о привидениях

Это толковое обновление отлично уловило магию оригинала из 90-х… вместе с некоторыми его техническими огрехами.

Девяностые были эпохой настоящей золотой лихорадки для приключенческих игр. Студия LucasArts открыла десятилетие своей легендарной, дерзкой и ироничной серией Monkey Island. Затем на сцену вышла Cyan Worlds, выпустив атмосферные и раздвигающие границы жанра одиссеи Myst и Riven. Зажатая между этими абсолютными столпами жанра, находится The 7th Guest («Седьмой гость») — чуть менее известная, но всё же культовая адвенчура. В свое время она заслужила похвалу за уникальный визуальный стиль FMV, в котором видео с живыми актерами совмещалось с заранее отрендеренными 3D-фонами. Изначально ремейк этой игры был создан для шлемов виртуальной реальности (VR), но теперь его адаптировали для ПК и консолей. Разработчики стряхнули с игры цифровую паутину и подкрутили зубодробительные головоломки, чтобы порадовать как новую, так и ностальгирующую аудиторию.

Нас бросают в эктоплазматическую «шкуру» страдающего амнезией призрака, который прибывает в мрачный дом мастера игрушек, кишащий привидениями. Вооружившись волшебным фонарем, способным управлять временем, и картой в виде спиритической доски уиджи, вам предстоит раскрыть исторический детектив, в прямом смысле проливая свет на события прошлого. Это мелодраматичное, нарочито китчевое (кэмповое) приключение, которое блестяще воссоздает дух чересчур амбициозных CD-ROM-хорроров той эпохи.

Отчасти за эту атмосферу стоит благодарить обветшалый дизайн особняка с его пыльными витиеватыми люстрами и аляповатыми портретами в рамах, развешанными по коридорам. Но наибольшее впечатление по мере прохождения сюжета производят именно жуткие призраки. Чтобы передать ту самую FMV-повествовательность оригинальной игры, в этом переиздании используется объемный захват видео (волуметрическая съемка), натянутый на 3D-модели. Это создает жутковатый эффект «зловещей долины». Такой анахроничный внешний вид лишь усиливает тревожную атмосферу игры, и я быстро поймал себя на том, что с упоением слежу за фигурами, наблюдая, как полигоны мерцают и искажаются в такт невероятно экспрессивной, театральной игре актеров.

Но если отбросить декорации, главная «мякотка» ремейка The 7th Guest — это головоломки, сложность которых варьируется от вполне доступных до вызывающих настоящую мигрень. Вы будете перенаправлять игрушечный поезд, чтобы прицепить к нему вагоны, играть на терменвоксе, взрывая рунические вазы, и перешивать квадраты старого лоскутного одеяла, чтобы воссоздать цикл жизни. Поскольку ответ на каждую загадку кристаллизован в прошлом, вам придется использовать свой мистический фонарь, чтобы исследовать и прочесывать каждый уголок в поисках улик. Учитывая шестичасовой хронометраж игры, это занятие могло бы легко наскучить, но отлично исполненные визуальные трюки и тщательная стилизация каждой спальни и игровой комнаты не дают процессу превратиться в рутину.

Единственная проблема этого вдохновенного ремейка в том, что управление может стать настоящим кошмаром. Вы можете свободно перемещаться по особняку, направляя свет фонаря куда заблагорассудится, но как только дело доходит до взаимодействия с предметами, вы возвращаетесь к капризной механике point-and-click. Вам нужно дождаться, пока над предметом появится иконка костлявой руки, прежде чем вы сможете с ним взаимодействовать, а отслеживание ваших нажатий работает из рук вон плохо. В итоге вы застреваете, сдвигая мышь по миллиметру, в попытках подобрать какую-нибудь вещь или нажать интригующую кнопку. Вероятно, это издержки переноса игры из VR-формата на плоские экраны, но учитывая, что The 7th Guest изначально была игрой в жанре point-and-click, такое управление кажется просто вопиющим.

Впрочем, легко понять, почему The 7th Guest когда-то была так горячо любима. Студия Vertigo Games подарила этой классике заслуженное омоложение, усилив эффект от театрального сюжета и уникальной исторической атмосферы. Если закрыть глаза на разочаровывающие механические огрехи, игра по-прежнему ощущается «обязательной программой» для всех любителей головоломок, желающих прикоснуться к классике, сформировавшей жанр приключенческих игр.

Примечания:

Квесты (adventure games) — жанр видеоигр, в котором основной геймплей строится на исследовании мира, решении головоломок и повествовании, а не на боевых действиях. Термин «квест» в русскоязычной традиции закрепился именно за этим жанром (хотя в английском adventure game — более широкое понятие). В 1990-е годы жанр переживал золотой век: LucasArts и Sierra Entertainment выпускали хит за хитом, а Myst (1993) стал самой продаваемой игрой десятилетия вплоть до выхода The Sims в 2000 году. Monkey Island — серия приключенческих игр от LucasArts (Lucasfilm Games), начавшаяся с The Secret of Monkey Island (1990, дизайнер Рон Гилберт). Игры славились остроумными диалогами, абсурдным юмором и культовым саундтреком Майкла Ланда. Серия стала синонимом «ироничного квеста» и до сих пор почитается фанатами. В 2022 году вышла Return to Monkey Island — продолжение от оригинального создателя Рона Гилберта. Cyan Worlds (ранее Cyan) — американская студия, основанная братьями Робином и Рэнди Миллерами. Создатели Myst (1993) — одной из самых влиятельных игр в истории, проданной тиражом более 6 миллионов копий. Myst задал стандарт для «атмосферных» квестов: медленное исследование, загадки, отсутствие насилия. Продолжение — Riven (1997) — было не менее амбициозно. Cyan также создали Obduction (2016) и Firmament (2023), продолжая жанровую традицию. Myst и Riven — два столпа жанра «головоломочных одиссей» (puzzle odyssey). Myst произвёл революцию: впервые квест такого масштаба был создан целиком на компьютерной графике (без FMV). Riven, по мнению многих, превзошёл оригинал по глубине и атмосфере. Обе игры до сих пор доступны в обновлённых версиях. FMV (Full-Motion Video) — технология, активно использовавшаяся в играх начала-середины 1990-х, когда на CD-ROM стало возможным записывать видео. FMV-игры встраивали отснятые с живыми актёрами видео в геймплей. «Седьмой гость» (1993, студия Trilobyte, дизайнер Граэм Девлин и Роб Лэндрос) был одним из главных FMV-хитов: впервые в игре использовались полноразмерные видео персонажей, «проецируемые» на предрассчитанные 3D-окружения. Технология была революционной для своего времени, но быстро устарела с появлением полноценного 3D-рендеринга. Предрассчитанные фоны (pre-rendered backgrounds) — трёхмерные сцены, заранее отрендеренные в статичные изображения (как фотографии). Персонаж перемещался по этим «картинкам», что создавало иллюзию 3D-пространства при значительно меньших требованиях к железу. Этот подход использовался в Myst, Resident Evil (1996), Final Fantasy VII (1997) и многих других играх. Сегодня предрассчитанные фоны — редкость, но в начале 1990-х это был единственный способ создать «красивую» 3D-игру на PC того поколения. VR-версия. «Седьмой гость» был ремейкнут для VR (Meta Quest) в 2023 году студией Vertigo Games. VR-версия была встречена в целом положительно: атмосфера «обитаемого дома» идеально ложилась на формат виртуальной реальности. Переход с VR на классические платформы (PC, PS5, Xbox) потребовал значительной переработки управления — и, как указывает обозреватель, не всегда удачной. «Эктоплазматические башмаки» (ectoplasmic shoes) — ироничный образ: в спиритуалистической традиции эктоплазма — субстанция, якобы выделяемая медиумами во время сеансов связи с духами. В хоррор-культуре эктоплазма ассоциируется с призраками (зеленоватая слизь, «призрачная» субстанция). «Сбрасывать в эктоплазматические башмаки» — забавная аллюзия на «сбрасывать в чью-то шкуру» (to step into someone’s shoes). Фонарь, искривляющий время — игровая механика оригинала и ремейка: специальный фонарь позволяет игроку «видеть» события прошлого, буквально освещая их. Это центральный инструмент геймплея: вы перемещаетесь по особняку и «проецируете» тени прошлого на стены, пол и потолок. Идея — гениальная для квеста: связать исследование пространства с раскрытием нарратива. Доска Оуджи (Ouija board) — «говорящая доска», используемая в спиритуалистических сеансах для «общения с духами». Участники кладут пальцы на планшет (planchette) и перемещают его по буквам, составляя послания. В поп-культуре доска Оуджи — один из самых узнаваемых оккультных атрибутов (фильм «Уиджи», 2014, и множество других). В игре доска используется как «карта» особняка — функциональный и тематически безупрельный дизайн-ход. Лагерное (campy) — термин, введённый Сьюзен Сонтаг в эссе «Заметки о кэмпе» (Notes on ‘Camp’, 1964): эстетика нарочитой театральности, преувеличенности и «дурного вкуса», воспринимаемого как стиль. В контексте хоррора — сознательная театральность, напоминающая B-movie 1950–60-х: широкие жесты, мелодраматические реплики, кричащие декорации. «Седьмой гость» оригинальный был лагерным вполне осознанно; ремейк, судя по обзору, сохраняет эту традицию. CD-ROM-хоррор — эпоха в истории видеоигр (примерно 1993–2000), когда появление CD-ROM позволило впервые встраивать видео, музыку и объёмные данные в игры. Это породило волну FMV-хорроров: Phantasmagoria (1995, Sierra), The 7th Guest (1993), Gabriel Knight 2: The Beast Within (1995), Harvester (1996). Многие из них отличались нарочитой «ужасностью», дешёвыми спецэффектами и харизмой, которая стала культовой. Автор подчёркивает, что ремейк успешно воскрешает эту специфическую эстетику. Объёмная видеозахват (volumetric video capture) — технология, позволяющая записывать трёхмерные видео объектов (включая людей) с возможностью просмотра с любого угла. В отличие от обычного видео (2D-плоскость), объёмный захват создаёт полноценные 3D-объекты, которые можно встраивать в виртуальные сцены. Технология применяется в VR/AR, кинопроизводстве и играх. В «Седьмом госте» она используется для «оживления» актёрских выступлений на 3D-моделях — создаётся странный, «призрачный» эффект, который автор описывает как «зловещий» и «анахронистичный». Терменвокс (theremin) — электронный музыкальный инструмент, изобретённый в 1920 году русским физиком Львом Терменом (Леоном Терменом). Единственный музыкальный инструмент, играемый без физического контакта: музыкант управляет высотой и громкостью звука, перемещая руки в электромагнитном поле вокруг двух антенн. Звук терменвокса — характерный, «призрачный», воющий — стал синонимом «космической» и «мистической» музыки в кинематографе (фильмы «День, когда остановилась Земля», 1951; «Запретная планета», 1956). Включение терменвокса в головоломку — тематически безупрельный ход для готического особняка. Rumpus room — в оригинале. «Rumpus room» — традиционное название для комнаты для отдыха/игр в американском доме, часто в подвале. В контексте готического особняка — помещение, где «развлекаются» призраки и где расположены головоломки. Переведено как «игровая комната» для сохранения смысла. Point-and-click («укажи и щёлкни») — классическая механика квестов: игрок перемещает курсор по экрану, находит интерактивные объекты и щёлкает по ним для взаимодействия. Механика зародилась в 1980-х (LucasArts, Sierra) и стала стандартом жанра. В ремейке «Седьмого гостя» point-and-click сочетается со свободным перемещением — гибрид, который, судя по обзору, работает не идеально. Проблема с «капризным» отслеживанием ввода — типичная болезнь квестов, перенесённых с VR: в VR взаимодействие строится на физическом жесте (протянуть руку), а на плоском экране это превращается в неуклюжий «щёлк». Vertigo Games — нидерландская студия, специализирующаяся на VR-играх. Известна по Arizona Sunshine (2016, VR-шутер от зомби) и After the Fall (2021). Приобретение прав на «Седьмого гостя» и создание VR-ремейка было амбициозным ходом: студия попыталась объединить ностальгию по классике 1990-х с возможностями современной VR-технологии.

Контекст:

О ремейках классических игр 1990-х. «Седьмой гость» вписывается в волну ремейков и переизданий, захлестнувшую индустрию в 2020-х: Myst (2021, Cyan Worlds), Grim Fandango Remastered (2015, Double Fine), Blade Runner: Enhanced Edition (2022), Alone in the Dark (2024, THQ Nordic). Тренд вызван двумя факторами: растущей ностальгией аудитории 30–45 лет (выросшей на этих играх) и относительной дешевизной обновления существующего IP по сравнению с созданием нового. При этом не все ремейки удачны: переход с VR на классические платформы (как в случае «Седьмого гостя») часто сопряжён с механическими проблемами.

«Седьмой гость» вписывается в волну ремейков и переизданий, захлестнувшую индустрию в 2020-х: (2021, Cyan Worlds), (2015, Double Fine), (2022), (2024, THQ Nordic). Тренд вызван двумя факторами: растущей ностальгией аудитории 30–45 лет (выросшей на этих играх) и относительной дешевизной обновления существующего IP по сравнению с созданием нового. При этом не все ремейки удачны: переход с VR на классические платформы (как в случае «Седьмого гостя») часто сопряжён с механическими проблемами. О музее ретро-игр. Оригинальный «Седьмой гость» (1993) доступен на GOG.com и Steam в «дотронутой» версии. Для тех, кто хочет сравнить оригинал и ремейк, рекомендуется начать с классики: разница в технологиях колоссальна, но суть головоломок и атмосфера — те же.

К игре:

Myst (1993 / обновлённая версия 2021) — альфа и омега атмосферных квестов. Без Myst невозможно понять, почему «Седьмой гость» был так важен для жанра.

— альфа и омега атмосферных квестов. Без Myst невозможно понять, почему «Седьмой гость» был так важен для жанра. The 7th Guest (оригинал, 1993) — доступен на GOG и Steam. Позволяет оценить FMV-технологию в её первозданном виде.

— доступен на GOG и Steam. Позволяет оценить FMV-технологию в её первозданном виде. Phantasmagoria (1995, Sierra) — ещё один культовый FMV-хоррор, более «взрослый» и жуткий, чем «Седьмой гость».

— ещё один культовый FMV-хоррор, более «взрослый» и жуткий, чем «Седьмой гость». Myst IV: Revelation (2004) и Riven (1997) — для тех, кому захочется более глубоких головоломок в той же эстетике.

и — для тех, кому захочется более глубоких головоломок в той же эстетике. Obduction (2016, Cyan Worlds) — «духовный наследник» Myst, современная игра в той же традиции.

К чтению: