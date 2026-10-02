Один город, три моста и сотня записок: открытый мир сломал зубы о шестерёнки Gears of War: E-Day

E-Day щеголяет лучшей боевой механикой за все двадцать лет существования франшизы. Беда в том, что всё остальное в этой игре вызывает лишь глухое раздражение и зевоту.

Каждая часть Gears of War, выходившая за последние два десятилетия, с благоговейным придыханием поминала «День прорыва» (Emergence Day) — роковые сутки, когда чудовищная подземная орда вырвалась на поверхность планеты Сера, сея первобытный хаос. В Gears of War: E-Day вас наконец-то бросают в эпицентр этой катастрофы: вой сирен, вспышки проблесковых маячков, вздыбленный асфальт, переворачивающиеся автомобили, панически бегущие толпы и вылезающие из глубоких разломов твари, с мясом сдирающие с людей лица.

Вам отведена роль в авангарде четвёрки бойцов элитного подразделения «Шестерёнок» (Gears). В отряде: молодой лидер Маркус Феникс; его верный бро Дом Сантьяго, пока ещё мечтающий о мирной пенсии; зелёный стриженый кадет Лукас; и разжалованный со скандалом штрафник Мэгс. Только этой глубоко дисфункциональной банде суждено переломить ход апокалипсиса. Чем? Конечно же, пушками. Огромным, неприлично большим количеством пушек.

Вместо того чтобы распутать драматический клубок, оставленный спорным финалом Gears 5 (2019), разработчики нажали на спасительную кнопку экстренного отката. Нас возвращают к истокам, чтобы в деталях разжевать, откуда у Маркуса появился шрам над губой и какому гению пришла в голову идея примотать бензопилу изолентой к штурмовой винтовке «Лансер». Всё, что раньше оставалось на откуп фантазии фанатов, теперь вывалено на витрину исключительно ради того, чтобы игрок мог ткнуть пальцем в экран и с ухмылкой процедить мем: «Да-да, я понял эту отсылку. Я это уже видел».

Иллюзия величия

За минувшие годы сериал явно растерял ориентиры, но первые часы кампании E-Day заставляют искренне поверить: мода на циклопические наплечники, тестостероновый пафос и распил подземных уродцев жужжащими зубьями триумфально вернулась. На старте игра мастерски воспроизводит атмосферу клаустрофобного хоррора и липкого отчаяния первых двух номерных частей. Вас умело загоняют в разрушенные городские кварталы с грамотно расставленными укрытиями и обходными путями для фланговых атак.

Но затем этот праздник затягивается. И продолжается. И снова продолжается — уже тогда, когда у геймдизайнеров окончательно иссякает запас свежих мыслей, а игра всё не думает сбавлять обороты.

Поскольку сюжет ограничен хронологическими рамками первых часов после Прорыва, отряд буквально заперт на одном пятачке. Львиную долю хронометража вы будете наматывать круги по руинам одного и того же несчастного города. К финальным титрам вы перебежите один и тот же полуразрушенный мост ровно три раза. Авторы буквально берут уже пройденные уровни, меняют день на ночь, зеркально разворачивают спавн противников и заставляют зачищать те же декорации по второму кругу.

Все робкие попытки разнообразить рутину сводятся к двум замшелым штампам: вас либо сажают за бортовой пулемёт вертолёта в унылом тире, либо включают режим «симулятора ходьбы», заставляя ползти черепашьим шагом, пока напарники зачитывают экспозицию. Местный сеттинг стал для разработчиков кандалами с чугунным ядром, сковавшими любую фантазию.

Дофаминовый звоночек вместо драмы

E-Day невероятно хороша, когда вырубает освещение, включает хоррор на полную мощность и загоняет игрока в тесные, душные интерьеры полуразрушенных зданий. Увы, на такие моменты приходится от силы десятая часть хронометража. Всё остальное время вы бродите по гигантским, раздутым локациям, под завязку набитым сотнями бессмысленных коллекционных записок и жетонов.

Каждый раз, когда рядом оказывается очередная мусорная безделушка, игра услужливо выдаёт звонкий колокольчик. Доходит до абсурда: в одной из сцен на экране разворачивается редкий по силе драматический момент — эмоционально зажатый герой наконец срывается и изливает душу товарищу. Но ровно в секунду перехода от катсцены к геймплею пронзительную травму персонажа нагло глушит радостное аркадное «динь-дон!», сообщающее, что за мусорным баком валяется какая-то бумажка.

Эти полуоткрытые зоны настолько громоздки, что для навигации по ним требуется отдельная карта. Локации щедро утыканы побочными активностями — как правило, вариациями режима «Орда», где нужно выстроить баррикады и пережить три волны врагов. В Gears 5 по таким просторам можно было хотя бы рассекать на песчаном паруснике. В E-Day весь этот километраж приходится топтать на своих двоих, судорожно выискивая углы карты и боясь случайно активировать триггер сюжетного ролика.

Потому что если вы по неосторожности наступите на скрипт основного задания, а потом попытаетесь вернуться назад за недособранным лутом — игра отвесит вам смачную пощёчину: экран потемнеет с надписью «Задание провалено: вы покинули зону операции». Вас буквально убивают за желание исследовать мир в игре, которая ежеминутно навязывает вам это исследование!

Бог войны с бензопилой

И как же обидно за проект! Ведь если срезать с E-Day весь этот безвкусный открытый жир и стереть брызги кетчупа с очков, внутри обнаружится чистейшее, превосходное мясо.

С точки зрения механики перестрелок — это абсолютная вершина за всю историю серии. Персонажи наконец-то избавились от ощущения неповоротливых утюгов на ножках. Маркус и Дом двигаются плавно и хищно: они виртуозно влетают в подкаты под бетонные балки, перемахивают через парапеты и меняют позиции с такой грацией, о которой постаревший Феникс из поздних частей с его скрипящими коленями не мог и мечтать.

Физика разрушений доведена до эталона: бетон крошится под пулемётным градом, стекло разлетается на тысячи острых осколков, хлипкие укрытия разносят в щепки, бензоколонки детонируют с адским грохотом, а каменные колонны рушатся под огнём в точности как в культовой перестрелке в вестибюле из «Матрицы». Когда пыль после боя оседает, поле брани буквально залито литрами бурой крови и ошмётками плоти.

Оружие ощущается невероятно увесистым и смертоносным — особенно новый дробовик, плюющийся разъедающей кислотой. А гениальная механика «активной перезарядки» (Active Reload), требующая вовремя прожать кнопку ради бонуса к урону и скорости, по-прежнему держит игрока в идеальном ритмическом тонусе каждую секунду перестрелки.

Серия Gears of War не просто так прожила двадцать лет и заслужила приквел. Ни один другой шутер в индустрии не научился делать столь брутальный, кровавый и выверенный позиционный позиционный бой от укрытий. Тем трагичнее, что титанические усилия боевых дизайнеров были похоронены бездарным окружением: стерильным, репетативным и трусливым геймдизайном, выложившим все карты на стол в первый же час и побоявшимся удивить хоть чем-то новым до самых титров.

Примечания:

День появления (Emergence Day, E-Day): Центральное событие вселенной Gears of War: внезапное вторжение локустов из-под земли, которое уничтожило цивилизацию. Все предыдущие игры происходили уже после него, поэтому приквел должен был стать откровением. Получилось скорее «мы уже это видели, только теперь в реальном времени». Не «пришельцы», а коренные жители Серы (The Locust): С точки зрения вселенной игры это грубая фактическая ошибка: Саранча — не инопланетяне, а мутировавшие подземные аборигены планеты Сера, порождённые радиационным облучением от добычи эмульсии (горючего ископаемого). Называть E-Day «вторжением пришельцев» — всё равно что назвать пробуждение Годзиллы «атакой марсиан». В русском тексте термин скорректирован на каноничную «подземную орду / тварей». Сюжетный тупик Gears 5 и бегство в приквел: В финале Gears 5 (2019) студия The Coalition совершила смелый, но опрометчивый шаг: поставила игрока перед выбором, кого из двух ключевых напарников спасти — Джей Ди (сына Маркуса) или Дэла. Это создало кошмар для сценаристов: делать прямое продолжение Gears 6 с двумя диаметрально противоположными канонами крайне дорого и сложно. Именно поэтому студия трусливо «сбежала» в приквел E-Day, где все герои живы, молоды, а канон зацементирован. Механика «Активной перезарядки» (Active Reload): Визитная карточка серии с 2006 года. При нажатии кнопки перезарядки на шкале боезапаса пробегает бегунок. Если нажать кнопку повторно точно в маленькую белую зону, оружие перезарядится мгновенно, а пули получат временный бонус к урону. Если промахнуться — затвор заклинит, сделав героя беспомощным на пару секунд. Это превращает рутинное действие в азартную микро-игру. Братья по оружию (Маркус и Дом): Для фанатов серии динамика отношений молодого Маркуса и Доминика Сантьяго — священный грааль. В оригинальной трилогии их дружба прошла сквозь трагедию (смерть жены Дома, Марии, и его последующее самопожертвование в Gears 3 — одна из самых душераздирающих сцен в истории видеоигр). Возвращение к их юности — сильнейший ностальгический крючок, которым игра бессовестно манипулирует.

Рекомендации игрокам:

Как проходить: Строго в кооперативе на двоих (желательно на одном экране через сплит-скрин или по сети с хорошим другом). В одиночку рутина коридоров задушит вас к середине кампании; с живым напарником тактическая глубина перестрелок раскрывается на 100%.

Строго в кооперативе на двоих (желательно на одном экране через сплит-скрин или по сети с хорошим другом). В одиночку рутина коридоров задушит вас к середине кампании; с живым напарником тактическая глубина перестрелок раскрывается на 100%. Уровень сложности: Выбирайте минимум « Хардкор» (Hardcore). На нормальной сложности враги слишком пассивны, из-за чего пропадает необходимость использовать позиционирование, разрушаемость окружения и фланговые манёвры.

Выбирайте минимум Хардкор» (Hardcore). На нормальной сложности враги слишком пассивны, из-за чего пропадает необходимость использовать позиционирование, разрушаемость окружения и фланговые манёвры. Совет по настройкам интерфейса: Отключите в опциях звуковой сигнал обнаружения коллекционных предметов (Audio Chime for Collectibles), если хотите сохранить хотя бы крупицы кинематографической атмосферы и не отвлекаться на мусор во время диалогов.

Если вы фанат серии и живёте ради того самого «chainsaw + укрытие + кровь фонтаном» — боевая система здесь действительно лучшая за всё время. Можно взять на распродаже и продираться через кампанию ради перестрелок, игнорируя сюжет и беготню. Если ждали мощный приквел с атмосферой первых частей и ответами на вопросы — лучше перепройдите Gears 1–3 или даже Gears 5. E-Day показывает все свои карты слишком рано и потом просто гоняет вас по одним и тем же улицам в разное время суток. Для новичков серии — не лучшая точка входа: слишком много отсылок «вы же помните» и слишком мало свежих идей вокруг отличного боя. Смотреть прохождения боёвок можно, саму кампанию — только если очень любите топать пешком по разрушенному городу под аккомпанемент «тут был коллекционный предмет».