Детектив в Кремниевой долине: Кто создал Ox Alpha?

ИИ-модель Ox Alpha: бесплатная, мощнее Claude Fable, и никто не знает, кто её создал.

Ox Alpha бьет рекорды в бенчмарках, обрабатывает миллион токенов, понимает видео и заставляет разработчиков гадать, кто стоит за этой разработкой.

Энтузиасты искусственного интеллекта пребывают в восторге от новой модели под названием Ox Alpha, которая появилась на платформе OpenRouter 20 августа без указания компании-разработчика.

В описании она значится как «модель рассуждения (reasoning model), предназначенная для написания кода, продолжительной работы в качестве агента и промышленных нагрузок». Создателем указан сторонний провайдер, пожелавший сохранить анонимность на время предварительного просмотра.

Более того, эта таинственная модель уже обошла Claude Fable 5 от Anthropic и GPT-5.6 Sol от OpenAI в престижных тестах на программирование.

Согласно DeepSWE — бенчмарку, который оценивает, как часто кодинг-агент правильно решает реальные задачи с GitHub с первой попытки (тестирование проводилось на 113 задачах из 91 репозитория), — Ox Alpha вполне конкурентоспособна на фоне лучших моделей мира.

Разработчик Бен Дэвис провел предварительный тест на выборке из 10 задач: Ox Alpha справилась в 80% случаев с первого прохода. Для сравнения: у Claude Fable 5 этот показатель составил 65%, а у GPT-5.6 Sol — всего 52%. Эти цифры разлетелись по сети за сутки, и многие до сих пор цитируют их как доказательство чистого превосходства Ox Alpha над обоими флагманами.

По состоянию на 22 августа Ox Alpha всё еще не была представлена в рейтингах Artificial Analysis или LMSys Arena (Chatbot Arena).

Модель бесплатна, обладает контекстным окном примерно в 1 миллион токенов и принимает на вход текст, изображения и видео, возвращая текстовые ответы. Она поддерживает вызов инструментов и функций (tool and function calling), хотя её JSON-вывод не имеет жесткой привязки к схеме (non-schema-enforced) — это существенный недостаток для разработчиков, создающих агентов, которым требуются строго структурированные ответы.

Сервис OpenCode заявил, что их каналы способны обрабатывать 100 триллионов токенов в день; Nous Research, предлагающая модель через собственный портал, заявила о мощности в 1 квадриллион. Токены — это базовые единицы информации, которыми оперирует модель, и такая пропускная способность ставит новинку в один ряд с самыми востребованными и мощными системами на рынке.

Такие показатели позволяют сделать вывод: модель настолько хороша, что создатели ожидают огромного наплыва пользователей, а провайдер обладает достаточной инфраструктурой, чтобы выдержать эту нагрузку.

Почему все обратили на это внимание?

Генеральный директор Stripe Патрик Коллисон, чья компания 19 августа согласилась приобрести OpenRouter, назвал Ox Alpha «очень впечатляющей» в своем посте в X (Twitter). Одной фразы от столь известного в техносфере руководителя хватило, чтобы модель стала темой номер один в профильных сообществах спустя всего несколько часов после запуска.

Однако никто так и не признался в авторстве. ИИ-аналитик Эндрю Карран отметил в пятницу, что люди «кажется, уверены во всем, кроме того», откуда именно взялась Ox Alpha.

По мере роста популярности модели игра в «угадайку» разделилась на несколько лагерей. Разработчики выдвигали версии о невыпущенном семействе MAI от Microsoft, линейке MiMo от Xiaomi, DeepSeek, Qwen от Alibaba и даже Gemini от Google. По поводу последней один из разработчиков даже пошутил, что Google использует «стелс-модель» конкурента как хитрый маркетинговый ход для своей собственной. Однако большинство кандидатов не выдержали проверки фактами.

Xiaomi MiMo v2.5 поддерживает аудиовход — ключевую функцию, которой у Ox Alpha попросту нет. DeepSeek никогда не выпускал модели с поддержкой видео и обычно сразу открывает веса (open weights), а не проводит скрытые превью. Google и Qwen используют совершенно другие токенизаторы и видеокодеры, так что установить связь с ними не удалось.

След ведет в Китай

Все ниточки указывают на семейство моделей Zhipu AI. Независимый технический анализ («снятие отпечатков») показал, что токенизатор Ox Alpha во всех тестах совпадает с GLM-5.3. Расход токенов на видео на четырех разных клипах в точности совпал с показателями GLM-5V-Turbo. Кроме того, Ox Alpha разделяет характерные ошибки GLM и те же особенности отказа при попытке подать аудио на вход.

Однако есть одна деталь. GLM-5.3 была запущена 14 августа как чисто текстовая модель — за шесть дней до того, как Ox Alpha появилась с полной поддержкой видео. Если технический анализ верен, то Ox Alpha — это, скорее всего, невыпущенное мультимодальное обновление линейки GLM (аналитики уже окрестили его GLM-5.3 Flash), а не идентичная копия текущей версии.

Компания Zhipu AI пока никак не прокомментировала ситуацию.

Что вообще такое «стелс-модель»?

Стелс-модель (stealth model) — это передовая ИИ-система, которую выпускают без указания авторства через платформы-агрегаторы (например, OpenRouter). Это позволяет лаборатории собрать данные о реальном использовании модели в «боевых условиях» перед официальным публичным запуском.

Такая стратегия стала привычной для китайских лабораторий. Модель Pony Alpha от Zhipu AI была разоблачена как GLM-5 за пять дней; Hunter Alpha от Xiaomi оказалась MiMo-V2-Pro; а Meituan позволяла своей Owl Alpha работать анонимно два месяца, прежде чем подтвердила, что это LongCat-2.0.

Ox Alpha доступна сейчас на OpenRouter под идентификатором stealth/ox-alpha , а также через OpenCode, Cline и Nous Portal. Все запросы пока бесплатны. Согласно заметке OpenCode, окно бесплатного доступа продлится около недели с момента дебюта 20 августа, то есть примерно до 27 августа. После этого, если судить по опыту предыдущих анонимных моделей, кто-то, наконец, назовет свое имя.

Примечания:

OpenRouter — популярная технологическая платформа-агрегатор, позволяющая разработчикам через единый интерфейс обращаться к десяткам различных языковых ИИ-моделей от разных компаний-разработчиков, включая как крупные коммерческие модели (OpenAI, Anthropic, Google), так и менее известные или экспериментальные разработки.

— популярная технологическая платформа-агрегатор, позволяющая разработчикам через единый интерфейс обращаться к десяткам различных языковых ИИ-моделей от разных компаний-разработчиков, включая как крупные коммерческие модели (OpenAI, Anthropic, Google), так и менее известные или экспериментальные разработки. Artificial Analysis и LMSys Arena — независимые платформы для объективного сравнения и рейтингования различных языковых ИИ-моделей по стандартизированным тестам производительности (бенчмаркам); отсутствие модели в подобных авторитетных рейтингах на момент написания статьи подчёркивает её крайне «свежий» и предварительный, тестовый статус.

— независимые платформы для объективного сравнения и рейтингования различных языковых ИИ-моделей по стандартизированным тестам производительности (бенчмаркам); отсутствие модели в подобных авторитетных рейтингах на момент написания статьи подчёркивает её крайне «свежий» и предварительный, тестовый статус. Zhipu AI (智谱AI) — одна из ведущих китайских компаний-разработчиков больших языковых моделей, создатель семейства моделей GLM (General Language Model), считающегося одним из наиболее серьёзных китайских конкурентов западным разработкам вроде GPT или Claude.

Контекст:

Практика выпуска так называемых «стелс-моделей» (моделей-невидимок) в последнее время становится всё более распространённой стратегией среди крупных ИИ-лабораторий, особенно китайских. Логика подобного подхода довольно проста: выпустить новую, ещё не до конца доработанную или официально не анонсированную модель под нейтральным, ничего не говорящим названием на нейтральной сторонней платформе, — чтобы собрать реальные данные о том, как модель справляется с реальными пользовательскими запросами в условиях, максимально приближенных к боевым, ещё до того, как компания официально возьмёт на себя все репутационные риски, связанные с полноценным публичным релизом под собственным именем. Подобная стратегия позволяет компании при необходимости незаметно доработать модель или вовсе тихо свернуть неудачный эксперимент, не привлекая при этом излишнего внимания прессы к возможным неудачам или недоработкам, — либо, напротив, с триумфом объявить о собственном авторстве, если модель неожиданно окажется хитом среди разработчиков, как это, судя по всему, сейчас и происходит с Ox Alpha.