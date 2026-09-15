Золотой дом Нерона: в Риме впервые показали огромную мозаику и древнюю фреску

В столице Италии впервые представили публике самую крупную из известных настенных мозаик римского мира, а также фреску, возраст которой составляет около двух тысяч лет. Показ стал итогом реставрации, растянувшейся на 14 лет. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на CNN.

Мозаичное панно занимает площадь 10 на 16 метров. Оно находится под Оппиевым холмом — там, где император Нерон в 64–68 годах нашей эры построил свой знаменитый Золотой дом, роскошный дворцово-парковый комплекс. Свое название резиденция получила благодаря обильной позолоченной отделке. Сегодня это одна из самых посещаемых достопримечательностей итальянской столицы.

Находку уже назвали Большой мозаикой. У специалистов нет единого мнения о ее происхождении: была ли она частью резиденции Нерона или же украшала отдельный частный дом, который император позже присоединил к своим владениям.

В 109 году нашей эры император Траян, которого часто называют лучшим правителем в истории Рима, переустроил квартал рядом с Колизеем под общественные термы. Мозаика и соседняя с ней фреска служили фоном для посетителей бань. Панно обнаружили во время раскопок в 1990-х годах, но восстановить удалось не все: часть изображений утрачена безвозвратно.

По словам археолога Франческо Пачетти, выступившего на презентации, специалисты предполагают, что это крупнейшая настенная мозаика из когда-либо найденных в римском мире. Он также отметил, что раскопки продолжаются, чтобы определить, где заканчивается композиция.

На мозаике изображен обнесенный стенами город-порт, показанный с высоты птичьего полета. Видны площади и башни — детали, редкие для I века. Сцены из жизни гавани разворачиваются как театральное действо, а сверху за ними наблюдают персонажи в натуральную величину: бородатый философ с музой, статуи и юный поэт. Театральную сцену дополняют колонны, гирлянды и растительные завитки. Мрамор, драгоценные камни и сохранившиеся синие и терракотовые краски создают эффект солнечных бликов на морской воде.

Существовал ли изображенный порт в реальности, неизвестно: ни один из известных древних городов не совпадает с рисунком.

Рядом, между двумя колоннами у входа, сделали еще одну находку — фреску под названием «Расписанный город» площадью 10 квадратных метров. Она тоже создана в I веке. На ней виден тот же портовый город с воротами гавани, дорогами, театром и храмом.

Сейчас археологи работают над соседним участком панно, где изображены сцены сбора винограда и виноделия.

Весь комплекс терм Траяна площадью 60 тысяч квадратных метров с полукруглой стеной-экседрой планируют отдать под книжные презентации. Ниши этой стены намекают на то, что сооружение выполняло и функции библиотеки — так организаторы хотят отдать дань первоначальному назначению места.

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