 

На «Разговорах о важном» школьникам расскажут о пользе для России от неизбежного распада Великобритании

15.09.2026, 16:03, Разное
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Во всех российских школах 16 сентября пройдёт внеочередной урок «Разговоры о важном», посвящённый распаду Великобритании на несколько государств и «краху русофобской политики коллективного Запада».

Занятие проведёт доктор исторических наук Владимир Мединский – в течение часа советник российского президента расскажет о причинах неизбежного развала бывшей «Владычицы морей» и причинах ненависти англичан ко всему русскому.

«Ещё со времён Ивана Грозного британцы делали всё возможное, чтобы подорвать величие нашей страны. Именно они стояли за Пугачёвым, декабристами, большевиками и прочими иудами, которые хотели уничтожить Россию. Но в итоге это их и сгубило. Но нам это только на пользу, ибо именно мы будем теперь доминировать в Европе», – написал Мединский в своём Telegram-канале.

До конца года Российское военно-историческое общество и министерство культуры планируют подготовить серию документальных фильмов о причинах распада Великобритании и возможных вариантах развития 15 независимых государств, которые будут образованы после краха королевства.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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