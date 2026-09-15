На «Разговорах о важном» школьникам расскажут о пользе для России от неизбежного распада Великобритании

Во всех российских школах 16 сентября пройдёт внеочередной урок «Разговоры о важном», посвящённый распаду Великобритании на несколько государств и «краху русофобской политики коллективного Запада».

Занятие проведёт доктор исторических наук Владимир Мединский – в течение часа советник российского президента расскажет о причинах неизбежного развала бывшей «Владычицы морей» и причинах ненависти англичан ко всему русскому.

«Ещё со времён Ивана Грозного британцы делали всё возможное, чтобы подорвать величие нашей страны. Именно они стояли за Пугачёвым, декабристами, большевиками и прочими иудами, которые хотели уничтожить Россию. Но в итоге это их и сгубило. Но нам это только на пользу, ибо именно мы будем теперь доминировать в Европе», – написал Мединский в своём Telegram-канале.

До конца года Российское военно-историческое общество и министерство культуры планируют подготовить серию документальных фильмов о причинах распада Великобритании и возможных вариантах развития 15 независимых государств, которые будут образованы после краха королевства.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro