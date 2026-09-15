Норвежские эксперты 40 минут убеждали систему GPS вертолета, что он летит прямо в море

В 2024 году в рамках испытаний Jammertest в Норвегии в районе острова Аннейя специалисты более 40 минут «убеждали» бортовую систему навигации военного вертолета в том, что ей нужно лететь прямо в океанскую пучину. Для этого они использовали технологию подмены данных GPS. Вертолет сопротивлялся благодаря встроенным механизмам защиты и катастрофы не случилось. Но здесь важнее другое – тесты Jammertest проводятся ежегодно, однако после испытаний в 2024 году информации о них почти нет. И это не случайно.

Военные конфликты служат великолепным полигоном для отработки новых технологий, включая системы навигации. Все комбатанты хотят снизить свои расходы, а потому используют дешевые коммерческие решения. И, соответственно, соперники ищут подходы к их взлому. Вот тут и открывается проблема – если кто-то взломает общепринятые системы связи, это создаст огромную угрозу. В 2024-ом эксперты в Норвегии это показали. И сделали выводы.

На мероприятии 2024 года Харальд Хауглин, главный инженер Норвежской метрологической службы с командой на протяжении 40 минут последовательно «давили» на системы навигации беспилотника и опытного вертолета. Они не подменяли данные напрямую, а заставляли электронику путаться и самой искать резервные варианты. Которые, по условиям учений, были поддельными. Норвежские инженеры аккуратно приглушали сигналы системы GPS и выводили на полную мощность свою аппаратуру – и это сработало.

Результаты никому не понравились. Во-первых, заметить и документально зафиксировать ошибку навигации можно только при помощи отдельного инструмента. Это были атомные часы с отдельным оптоволоконным кабелем, которые реагировали на погрешность на уровне наносекнуды. Их специально изготовили для этого. Ни человек, ни существующая автоматика на кораблях и самолетах на такой сбой не отреагирует.

Во-вторых, в качестве решения Хауглин предложил систему синхронизации данных на базе тех же оптоволоконных кабелей, которая используется в ЦЕРНе. Поскольку новой информации нет, можно только предположить, что ученый и его коллеги не смогли придумать, как оптимизировать существующую сеть GPS. Что, с учетом двух прошедших лет и многих новых инвестиций в системы низкорбитальной спутниковой связи, указывает на потенциальную уязвимость GPS.Источник — Jammertest

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