 

20-летний глава Росдолголетия провёл для пенсионеров «урок современного русского языка»

15.09.2026, 18:04, Разное
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20-летний глава Росдолголетия (федерального агентства по делам граждан пенсионного возраста) Степан Курдюмов навестил постояльцев дома престарелых в подмосковном Ногинске. Чиновника впервые за несколько десятков встреч с подопечными встревожил уровень коммуникации.

«Уважаемые пенсы! Вы достаточно кринжовые пацаны и при этом не шарите за русский язык. Посему я за счёт нашей конторы нанял вам препода ну или коуча, как вам будет удобно», – пояснил Курдюмов.

Заниматься русским языком с пожилыми людьми будет заместитель главы ведомства и его хороший друг и соратник по клубной жизни Василий Чиров или Вася Червь, – так представил его сам Курдюмов. Задача педагога – научить постояльцев заведения искоренить из своей речи устаревшие слова и выучить молодёжный сленг, опираясь, прежде всего. на клубную лексику. 

«Короче! Каждый месяц Вася Червь будет шпилить вас, в смысле принимать экзамен. Лучших возьмём клуб и даже кое-чем угостим на десерт, может даже кокосиком», – завершил свою речь глава Росдолголетия.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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