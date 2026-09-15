 

Тактический электромотоцикл Dispatch доставит тяжелый груз на расстояние до 200 км

15.09.2026, 16:48, Разное
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Текущие военные конфликты с массированным применением БПЛА заставляют пересмотреть сложившуюся концепцию ведения войны, включая организацию логистики тылового обеспечения. Традиционные средства подвоза на линию соприкосновения боеприпасов и других грузов — тяжелые грузовики — оказались легкой добычей ударных беспилотников. И тут инженеры вспомнили о мотоциклах.

Так, канадский производитель NorthForge представил легкий тактический электромотоцикл Dispatch для экстремальных условий войны. По словам директора и основателя компании Тревора Хейтера, машину пришлось разрабатывать буквально с нуля в течение трех лет. В настоящее время Dispatch готовят к испытаниям и информации о нем пока еще очень мало.

Известно, что мотоцикл оснащен тремя аккумуляторными блоками компании SysNergie. Вес полного комплекта 140 кг. Блоки обеспечивают запас хода в 200 км. Как утверждают разработчики, даже выход из строя двух блоков не станет препятствием для дальнейшего движения. Замена неисправных источников питания займет не более минуты.

Максимальная скорость Dispatch — 110 км/ч, грузоподъемность до — 200 кг. Полезный груз крепится к пяти точкам крепления на шасси и двум багажникам на вилке. Высота сиденья — комфортные для большинства райдеров 780 мм. Более 80 % деталей мотоцикла производятся в Канаде, оставшиеся 20 % — в странах НАТО.

Dispatch хранится в ящике размером 152 х 91 х 60 см и имеет цельнометаллическую конструкцию, что упрощает сборку и ремонт. Судя по всему, его можно собрать с помощью одного инструмента за несколько минут.Источник &#8212 NorthForge


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