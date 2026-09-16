Данные о жертвах наводнения на границе Непала и КНР — свыше 1400 погибших, 5700 пропавших без вести

Число подтвержденных жертв катастрофического наводнения и селевых потоков на границе Непала и китайского Тибета достигло 1442 человек, еще 5698 числятся пропавшими без вести. По последним данным непальского Национального управления по снижению риска бедствий и чрезвычайным ситуациям, в Непале найдены тела 1399 погибших, 5179 человек остаются пропавшими без вести. За последние сутки были обнаружены еще 14 тел.

На китайской стороне официальные данные пока не изменились: в Тибетском автономном районе подтверждена гибель 43 человек, 519 числятся пропавшими без вести, среди них 261 иностранный гражданин.

Таким образом, суммарное число погибших в Непале и Тибете составляет 1442 человека, пропавших без вести – 5698.

Катастрофа произошла 26 августа после обрушения ледово-каменной массы в районе горы Лангтанг-Лирунг в Непале. Поток льда, воды, камней и грязи прошел по долинам вдоль китайско-непальской границы, уничтожив населенные пункты, дороги, гидроэлектростанции и пограничный переход Гьиронг. Поисковые работы продолжаются.

МИД Израиля продолжает поиски двух израильских граждан, пропавших во время катастрофы. Речь идет о 60-летнем Роне Коэне, связь с которым была потеряна в районе Тибета, и 41-летней Катерине Сакович, имеющей гражданство Израиля и Беларуси. Новых подтвержденных данных об их судьбе к утру 16 сентября не поступало.

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