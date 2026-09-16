 

США и Иордания начали совместные учения Eager Lion 2026 в Колорадо

16.09.2026, 5:15, Разное
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Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) и вооруженные силы Иордании начали двухнедельные совместные учения Eager Lion 2026 на базе Форт-Карсон в штате Колорадо. В маневрах участвуют более 200 военнослужащих двух стран, в том числе бойцы Национальной гвардии штатов Колорадо и Иллинойс. Впервые за историю Eager Lion учения проходят на территории США, отмечает иорданское агентство Petra.

Программа включает отработку борьбы с терроризмом и противовоздушной обороны, а также морской безопасности, киберзащиты и действий при стихийных бедствиях и кризисных ситуациях. Нынешние учения стали 12-ми в серии Eager Lion и направлены на повышение совместимости американских и иорданских подразделений и их готовности к совместным операциям.

«Наши давние военные связи с вооруженными силами Иордании сильнее, чем когда-либо», – заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. По его словам, совместная подготовка должна дополнительно повысить оперативную эффективность и боеготовность вооруженных сил двух стран.


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