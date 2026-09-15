 

Израиль на конференции МАГАТЭ — Мы вновь будем действовать против Ирана, если потребуется

15.09.2026, 18:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Глава комиссии по атомной энергии Израиля Моше Эдри принял участие в работе 70-й ежегодной Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии. В своем выступлении он сосредоточился прежде всего на Иране. По его словам, Тегеран угрожает Израилю, соседним странам и американским силам, а также продолжает развивать ракетную инфраструктуру и пытается продвигать военную ядерную программу.

Эдри напомнил, что около года назад Совет управляющих МАГАТЭ признал, что Иран не выполняет своих обязательств в области ядерных гарантий. Представитель Израиля подчеркнул, что уже более года Тегеран также не допускает инспекторов агентства на объекты, которые должны находиться под его контролем. Эдри заявил, что в Иране находится более девяти тонн ядерного материала, который остается вне контроля МАГАТЭ. По его оценке, такого количества достаточно более чем для десяти ядерных бомб.

«Государство Израиль не будет стоять в стороне перед лицом угроз его уничтожения. Регион и весь мир будут безопаснее без военной ядерной программы Ирана. Мы действовали в прошлом, чтобы обеспечить наше существование, и сделаем это снова, если потребуется», – заявил Эдри.

В своем выступлении он также затронул Сирию. По словам Эдри, недавний доклад МАГАТЭ о деятельности сирийских властей при Башаре Асаде, в том числе о тайно строившемся реакторе в Дир эз-Зоре, подтверждает обоснованность прежних утверждений Израиля. Он заявил, что без израильского удара по этому объекту режим Асада к настоящему времени мог бы обладать военным ядерным потенциалом.

Эдри также заявил, что Израиль продолжает сотрудничать с МАГАТЭ в вопросах ядерной безопасности, физической защиты ядерных объектов и мирного использования ядерных технологий.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.09 / 20-летний глава Росдолголетия провёл для пенсионеров «урок современного русского языка»

15.09 / Из тюрьмы вышел греческий политик, называющий Израиль «вечным врагом»

15.09 / Норвежские эксперты 40 минут убеждали систему GPS вертолета, что он летит прямо в море

15.09 / Тактический электромотоцикл Dispatch доставит тяжелый груз на расстояние до 200 км

15.09 / В Японии появилась первая скорая помощь для роботов

15.09 / США впервые официально признали размещение оружия в космосе

15.09 / На «Разговорах о важном» школьникам расскажут о пользе для России от неизбежного распада Великобритании

15.09 / Чем опасно пассивное курение и существует ли безопасная «доза»? Комментарий эксперта

15.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1665-й день войны

15.09 / Палеолит Ливана: как древние охотники 400 тыс. лет назад осваивали средиземноморское побережье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике