Израиль на конференции МАГАТЭ — Мы вновь будем действовать против Ирана, если потребуется

Глава комиссии по атомной энергии Израиля Моше Эдри принял участие в работе 70-й ежегодной Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии. В своем выступлении он сосредоточился прежде всего на Иране. По его словам, Тегеран угрожает Израилю, соседним странам и американским силам, а также продолжает развивать ракетную инфраструктуру и пытается продвигать военную ядерную программу.

Эдри напомнил, что около года назад Совет управляющих МАГАТЭ признал, что Иран не выполняет своих обязательств в области ядерных гарантий. Представитель Израиля подчеркнул, что уже более года Тегеран также не допускает инспекторов агентства на объекты, которые должны находиться под его контролем. Эдри заявил, что в Иране находится более девяти тонн ядерного материала, который остается вне контроля МАГАТЭ. По его оценке, такого количества достаточно более чем для десяти ядерных бомб.

«Государство Израиль не будет стоять в стороне перед лицом угроз его уничтожения. Регион и весь мир будут безопаснее без военной ядерной программы Ирана. Мы действовали в прошлом, чтобы обеспечить наше существование, и сделаем это снова, если потребуется», – заявил Эдри.

В своем выступлении он также затронул Сирию. По словам Эдри, недавний доклад МАГАТЭ о деятельности сирийских властей при Башаре Асаде, в том числе о тайно строившемся реакторе в Дир эз-Зоре, подтверждает обоснованность прежних утверждений Израиля. Он заявил, что без израильского удара по этому объекту режим Асада к настоящему времени мог бы обладать военным ядерным потенциалом.

Эдри также заявил, что Израиль продолжает сотрудничать с МАГАТЭ в вопросах ядерной безопасности, физической защиты ядерных объектов и мирного использования ядерных технологий.

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