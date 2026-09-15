В Японии появилась первая скорая помощь для роботов

Японский технологический гигант GMO Internet Group представил первую в стране техпомощь на дороге для гуманоидных роботов, и вскоре «карета скорой помощи для ботов» выйдет на улицы Токио. Оснащенный фургон перевозит инженеров, ремонтное оборудование, запчасти и запасного гуманоида к месту поломки.

Если починить поломку на месте не удастся, робота увезут на ремонтную базу, а запасной останется у клиента вроде подменного автомобиля. Фургон не автономен, и робот не чинит другого робота сам — получается любопытная смесь старых и новых подходов. Представьте отель с двумя гуманоидами-уборщиками. Если один сломается в начале смены, его отправка в сервисный центр лишит владельца отеля нескольких дней работы. Новая служба сжимает сроки, привозя инженеров и детали на место: они диагностируют проблему, чинят робота при возможности или оставляют замену, забирая сломанного.

Это весьма разумная модель, если гуманоиды станут обыденностью. Когда бизнес зависит от них, важными становятся бесперебойная работа, полевое обслуживание и логистика запчастей. По словам руководства GMO Air, концепция родилась из опыта простоев, когда поврежденных роботов приходилось отправлять на ремонт. Сейчас в токийской штаб-квартире есть всего одна «скорая», но компания планирует расширить парк при условии спроса.

Источник — Humanoid

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