 

В Японии появилась первая скорая помощь для роботов

15.09.2026, 16:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Японский технологический гигант GMO Internet Group представил первую в стране техпомощь на дороге для гуманоидных роботов, и вскоре «карета скорой помощи для ботов» выйдет на улицы Токио. Оснащенный фургон перевозит инженеров, ремонтное оборудование, запчасти и запасного гуманоида к месту поломки.

Если починить поломку на месте не удастся, робота увезут на ремонтную базу, а запасной останется у клиента вроде подменного автомобиля. Фургон не автономен, и робот не чинит другого робота сам — получается любопытная смесь старых и новых подходов. Представьте отель с двумя гуманоидами-уборщиками. Если один сломается в начале смены, его отправка в сервисный центр лишит владельца отеля нескольких дней работы. Новая служба сжимает сроки, привозя инженеров и детали на место: они диагностируют проблему, чинят робота при возможности или оставляют замену, забирая сломанного.

Это весьма разумная модель, если гуманоиды станут обыденностью. Когда бизнес зависит от них, важными становятся бесперебойная работа, полевое обслуживание и логистика запчастей. По словам руководства GMO Air, концепция родилась из опыта простоев, когда поврежденных роботов приходилось отправлять на ремонт. Сейчас в токийской штаб-квартире есть всего одна «скорая», но компания планирует расширить парк при условии спроса.

Источник &#8212 Humanoid


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.09 / Тактический электромотоцикл Dispatch доставит тяжелый груз на расстояние до 200 км

15.09 / США впервые официально признали размещение оружия в космосе

15.09 / На «Разговорах о важном» школьникам расскажут о пользе для России от неизбежного распада Великобритании

15.09 / Чем опасно пассивное курение и существует ли безопасная «доза»? Комментарий эксперта

15.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1665-й день войны

15.09 / Палеолит Ливана: как древние охотники 400 тыс. лет назад осваивали средиземноморское побережье

15.09 / ЦИК напомнил о введении госпошлины за голосование с помощью бумажного бюллетеня

15.09 / Пещера Лазаре 170 тыс. лет назад: как неандертальцы использовали алгоритм ВОЗ для планировки жилища

15.09 / Африканские дикие собаки установили рекорд: 4000 км по Замбии в поисках партнера

15.09 / Новое правительство Венгрии отменяет ограничения для ЛГБТ, введенные при Орбане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике