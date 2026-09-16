 

В Нью-Йорке напавшего на израильтянина и угрожавшего «убить за Газу» приговорили к 90 дням тюрьмы

16.09.2026, 7:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Суд в Нью-Йорке приговорил Йехию Амина, напавшего на израильского туриста возле Таймс-сквер в октябре 2023 года, к 90 дням тюремного заключения и пяти годам пробационного надзора, пишет Times of Israel. В марте Амин признал себя виновным в рамках сделки с прокуратурой в нападении третьей степени, квалифицированном как преступление на почве ненависти.

Нападение произошло вечером 18 октября 2023 года, через 11 дней после атаки ХАМАСа на Израиль. По материалам прокуратуры Манхэттена, Амин, которому тогда было 28 лет, заметил группу израильтян в кипах возле Таймс-сквер и более десяти минут шел за ними. Он включал через переносную колонку то, что позднее назвал «музыкой ХАМАСа», выкрикивал антисемитские угрозы, в том числе «ХАМАС должен убить больше вас» и «я хочу убить вас за Газу».

Затем Амин подбежал сзади к 23-летнему израильтянину и ударил его по голове. После нападения он попытался скрыться, однако пострадавший и его друзья бросились за ним. К преследованию присоединился полицейский, который задержал Амина. По сведениям прокуратуры, уже после задержания тот продолжал выкрикивать антисемитские лозунги.

На заседании по вынесению приговора Амин улыбался и показал фотографам знак V (победа). Когда судья Алтея Драйсдейл спросила, почему он улыбается, подсудимый через переводчика ответил, что хочет «хорошо выглядеть для камер».


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.09 / Anthropic засекла неназванных ученых за использованием ИИ Claude для создания биологического оружия

16.09 / Данные о жертвах наводнения на границе Непала и КНР — свыше 1400 погибших, 5700 пропавших без вести

16.09 / ВСУ — ночью сбиты 63 из 80 БПЛА. МО РФ — перехвачен 71 БПЛА

16.09 / США вводят визовые ограничения против чиновников ЮАР из-за политики в отношении белого меньшинства

16.09 / Палата представителей США требует прекратить войну с Ираном, на нее потрачено около $40 млрд

16.09 / США и Иордания начали совместные учения Eager Lion 2026 в Колорадо

16.09 / Сторонник Израиля Крис Кунс победил на праймериз демократов в Делавэре

16.09 / Право на левую руку: стоит ли переделывать то, что дано от рождения?

15.09 / Суд Парижа присудил Ким Кардашьян 1 евро компенсации за ограбление «бандой-дедушек»

15.09 / Посольство в Лондоне отреагировало на «злокачественный антисемитизм» в британских больницах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике