В Нью-Йорке напавшего на израильтянина и угрожавшего «убить за Газу» приговорили к 90 дням тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил Йехию Амина, напавшего на израильского туриста возле Таймс-сквер в октябре 2023 года, к 90 дням тюремного заключения и пяти годам пробационного надзора, пишет Times of Israel. В марте Амин признал себя виновным в рамках сделки с прокуратурой в нападении третьей степени, квалифицированном как преступление на почве ненависти.

Нападение произошло вечером 18 октября 2023 года, через 11 дней после атаки ХАМАСа на Израиль. По материалам прокуратуры Манхэттена, Амин, которому тогда было 28 лет, заметил группу израильтян в кипах возле Таймс-сквер и более десяти минут шел за ними. Он включал через переносную колонку то, что позднее назвал «музыкой ХАМАСа», выкрикивал антисемитские угрозы, в том числе «ХАМАС должен убить больше вас» и «я хочу убить вас за Газу».

Затем Амин подбежал сзади к 23-летнему израильтянину и ударил его по голове. После нападения он попытался скрыться, однако пострадавший и его друзья бросились за ним. К преследованию присоединился полицейский, который задержал Амина. По сведениям прокуратуры, уже после задержания тот продолжал выкрикивать антисемитские лозунги.

На заседании по вынесению приговора Амин улыбался и показал фотографам знак V (победа). Когда судья Алтея Драйсдейл спросила, почему он улыбается, подсудимый через переводчика ответил, что хочет «хорошо выглядеть для камер».

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