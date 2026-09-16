 

В Украине убит российский генерал-майор Антон Грунис

16.09.2026, 10:45, Разное
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В Украине убит генерал-майор российской армии Антон Грунис, командовавший 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой Южной группировки войск. О его гибели сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее об этом писали российские военные каналы. Обстоятельства и точное место гибели официально не раскрываются.

Антон Грунис родился в 1979 году в Казани, окончил Казанское суворовское и Московское высшее общевойсковое командное училища. Он участвовал в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии, в 2021 году ушел в запас, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину вернулся на военную службу. С мая 2023 года Грунис командовал 4-й мотострелковой бригадой, участвовавшей, в частности, в боях на Бахмутском и Константиновском направлениях.

В июле 2026 года российское командование заявило об установлении контроля над Константиновкой и особо отметило участие подразделений под командованием Груниса (отметим, что Константиновка по состоянию на 16 сентября 2026 года все еще не захвачена российской армией, заявление командования армии РФ было ложным). 28 августа Грунису было присвоено звание Героя России. Менее чем через три недели после награждения он был убит.

Минобороны РФ официального заявления о гибели Груниса не публиковало.


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