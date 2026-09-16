 

Макрон запретил россиянам готовить блюда французской кухни

16.09.2026, 9:03, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о расширении санкций против России – глава государства запретил россиянам готовить любые блюда французской кухни дома и в заведениях общественного питания.

«Россияне должны эффективнее воздействовать на Кремль. Пока они не принудят Путина к мирному соглашению на условиях цивилизованного мира, я своим указом запрещаю им готовить фуа-гра, рататуй, буйабес, трюфели и другие французские блюда. Наши деликатесы только для цивилизованных народов с правильным культурным кодом», – заявил Макрон. 

Для контроля за соблюдением запрета во французской жандармерии создадут специальный отдел, сотрудники которого будут отслеживать публикации кафе и ресторанов в социальных сетях, а также проверять социальные сети россиян.

«Как только будет выявлено, что в каком-то московском кафе подают фуа-гра или домохозяйка из Сталинграда испекла круассаны – наша реакция будет быстрой и суровой», – пообещал глава Пятой республики.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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