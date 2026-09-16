ВСУ — ночью сбиты 63 из 80 БПЛА. МО РФ — перехвачен 71 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 16 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 80 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 63 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 7 локациях и падения обломков в 2 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 16 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 71 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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