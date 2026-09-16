 

США вводят визовые ограничения против чиновников ЮАР из-за политики в отношении белого меньшинства

16.09.2026, 6:45, Разное
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Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых визовых ограничений в отношении граждан ЮАР, которых Вашингтон сочтет причастными к политике, дискриминирующей расовые и этнические меньшинства. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что меры коснутся лиц, ответственных за принятие или осуществление законов и решений, позволяющих изымать землю без компенсации, проводить дискриминацию по расовому признаку или подстрекать к немедленному насилию против меньшинств. Ограничения могут распространяться и на некоторых членов их семей. Конкретных имен Рубио не назвал.

В Госдепартаменте заявили, что власти ЮАР «не приняли адекватных мер» в ответ на ранее высказанные Вашингтоном претензии. Администрация Трампа утверждает, что африканеры и другие меньшинства в стране сталкиваются с расовой дискриминацией, угрозой экспроприации собственности без компенсации и подстрекательством к насилию. Визовые ограничения вводятся на основании положения американского иммиграционного законодательства, позволяющего отказать иностранцу во въезде, если его присутствие может иметь серьезные негативные последствия для внешней политики США.

Отношения Вашингтона и Претории заметно ухудшились после возвращения Трампа в Белый дом. Президент США неоднократно обвинял власти ЮАР в дискриминации белого населения и критиковал земельную реформу страны. Правительство ЮАР отвергает утверждения о преследовании белых граждан и заявляет, что его политика направлена на устранение сохраняющегося социально-экономического неравенства, возникшего в период апартеида. Дополнительным источником напряженности стал иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.


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