 

Палата представителей США требует прекратить войну с Ираном, на нее потрачено около $40 млрд

16.09.2026, 5:45, Разное
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Палата представителей Конгресса США в третий раз одобрила резолюцию, требующую прекратить участие американских вооруженных сил в боевых действиях против Ирана, не санкционированных Конгрессом. За документ проголосовали 220 конгрессменов, против – 204. К демократам присоединились несколько республиканцев. Война, начавшаяся 28 февраля, продолжается уже почти семь месяцев.

Резолюция опирается на закон о военных полномочиях и требует от президента Дональда Трампа вывести американские силы из зоны боевых действий против Ирана, если их участие не было специально одобрено Конгрессом.

Палата представителей уже принимала аналогичные документы в июне и июле, однако попытки Конгресса ограничить действия администрации до сих пор не привели к прекращению операции.

Новое голосование состоялось практически одновременно с публикацией оценки Бюджетного управления Конгресса, согласно которой прямые военные расходы США на войну достигли примерно 38 миллиардов долларов к 1 августа. Если нынешняя интенсивность боевых действий сохранится, Пентагон будет дополнительно расходовать примерно 2-3 миллиардов долларов ежемесячно.

Основная часть расходов связана с вооружениями. По оценке Бюджетного управления Конгресса, около 21,7 миллиардов долларов потребуется для замены использованных боеприпасов; еще около 10,4 миллиардов приходятся на дополнительные часы полетов, 2,7 миллиардов – на авиационное топливо и около 1,9 миллиардов – на потерянную военную технику. В эту сумму не включены некоторые расходы на восстановление поврежденных американских баз на Ближнем Востоке и проценты по государственным заимствованиям, использованным для финансирования войны.

В документе упоминается о значительном сокращении американских запасов противоракет. По оценке управления, с июня 2025 года США могли израсходовать от половины до двух третей запасов некоторых типов перехватчиков, использовавшихся в том числе для защиты американских войск и союзников на Ближнем Востоке. Даже при увеличении производства восстановление запасов может занять не менее пяти лет.

Экономические последствия войны не ограничиваются военными расходами. По оценке Бюджетного управления Конгресса, нарушения поставок нефти и газа через регион и рост цен на энергоносители могут увеличить инфляцию в США примерно на 0,5 процентного пункта в первом квартале 2027 года.

Оценка в $38 миллиардов близка к данным, ранее названным министром войны США Питом Хегсетом: в июле он сообщал Конгрессу, что расходы составляли около $37,5 млрд. С учетом указанных выше данных, на сегодняшний день реальная стоимость войны против Ирана для США может быть более $40.

Администрация Трампа утверждает, что продолжение военной операции необходимо для обеспечения национальной безопасности и сдерживания Ирана. Противники войны в Конгрессе настаивают, что президент продолжает боевые действия без необходимого одобрения законодательной власти. На фоне приближающихся ноябрьских промежуточных выборов стоимость войны, рост цен на топливо и состояние запасов американских вооружений становятся все более заметной частью внутриполитической дискуссии в США.


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