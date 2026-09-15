90 миллионов лет под водой: как выглядит древнейшая жемчужина России

Ископаемые жемчужины встречаются крайне редко. В отличие от раковин, которые могут сохраняться в породах миллионы лет, жемчуг содержит много органического вещества и быстро разрушается. Поэтому каждая такая находка становится событием для палеонтологов, и это произошло в Воронежской области.

Специалисты Геологического института РАН и геологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова описали редкую ископаемую жемчужину из верхнетуронских морских отложений около села Лосево. Возраст находки составляет около 90 миллионов лет. Это первая достоверно описанная ископаемая жемчужина двустворчатого моллюска из меловых отложений России. Результаты исследования опубликованы в журнале Lethaia.

Кто создал жемчужину

Жемчужина была образована крупными морскими двустворчатыми моллюсками — иноцерамидами. Эти существа широко распространены в морях мелового периода и часто обладали массивными раковинами с мощным кальцитовым слоем. По мнению авторов работы, именно такое строение раковины могло способствовать лучшей сохранности жемчужин в ископаемом состоянии.

Что показала томография

Для изучения находки исследователи применили высокоразрешающую микрокомпьютерную томографию. Этот метод позволил без разрушения образца рассмотреть его внутреннее строение и восстановить историю роста жемчужины.

Оказалось, что сначала она формировалась как свободно растущая жемчужина внутри моллюска. Затем она прикрепилась к внутренней поверхности раковины и стала так называемой блистерной жемчужиной. Внутри образца также был обнаружен небольшой центр роста — ядро, или затравка. Вероятно, его появление связано с попаданием в мантийную полость фрагмента раковины, песчинки или другого инородного тела.

Почему это важно

Ископаемые жемчужины встречаются гораздо реже, чем можно было бы ожидать. Причина в том, что жемчуг содержит много органики и плохо сохраняется в геологической летописи. Каждая такая находка позволяет лучше понять, как жили древние моллюски и как они реагировали на повреждения.

В работе исследователи также обобщили все известные находки меловых жемчужин в мире. Всего было учтено 24 местонахождения, из которых 21 относится к позднему мелу. Большинство таких жемчужин связано именно с иноцерамидами.

Ученые предполагают, что выраженный пик находок жемчужин в позднем мелу объясняется особенностями сохранности. Кальцитовые жемчужины, образованные моллюсками с толстыми кальцитовыми раковинами, имеют значительно больше шансов сохраниться в ископаемом состоянии, чем арагонитовые жемчужины других двустворчатых моллюсков.

Что это меняет

Новая находка показывает, что наши представления о древних производителях жемчуга во многом зависят от сохранности ископаемого материала. Многие группы моллюсков, вероятно, также могли образовывать жемчужины в прошлом, но их жемчуг почти не сохранился в породах. Это значит, что палеонтологическая летопись дает нам неполную картину, а редкие находки вроде воронежской жемчужины помогают уточнить ее и лучше понять эволюцию древних морских обитателей.

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