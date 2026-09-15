Из тюрьмы вышел греческий политик, называющий Израиль «вечным врагом»

В Греции во вторник, 15 сентября, вышел из тюрьмы Илиас Касидиарис, бывший депутат и пресс-секретарь неонацистской партии «Золотая заря», осужденный как один из руководителей организации, которую на протяжении многих лет связывали с нападениями на мигрантов и политических оппонентов, а также с убийством антифашистского музыканта Павлоса Фиссаса в 2013 году. Сразу после освобождения он объявил о намерении вернуться в политику.

У выхода из тюрьмы «Домокос» Касидиариса встречали десятки сторонников, некоторые с греческими флагами. Он заявил, что возвращается «на передовую» политической борьбы и что вместе с ним будет «сильная национальная партия, подобная тем, которые доминируют по всей Европе», пишет греческое издание Proto Thema.

В марте 2026 года апелляционный суд в Афинах оставил в силе обвинительный приговор Касидиарису и наказание. Фактически он провел под стражей около семи лет, при расчете срока было учтено время в предварительном заключении, а также работа в тюрьме. Как отмечает Proto Thema, решение суда подтвердило вывод о том, что «Золотая заря» представляла собой неонацистскую преступную организацию с четкой иерархией, связанную с насильственными нападениями.

При этом возвращение Касидиариса в избирательную политику не гарантировано. Его адвокат Васо Пантази заявила, что по действующему законодательству он не может основать собственную партию или занимать в ней учредительную должность, хотя может попытаться участвовать в выборах через другую политическую организацию. Окончательное решение о допуске к выборам будет принимать Верховный суд Греции. Об этих юридических ограничениях также пишут Kathimerini и греческая общественная телерадиокомпания ERT.

Израильские СМИ характеризуют Касидиариса как известного греческого неонациста и отрицателя Холокоста. The Times of Israel отмечает, что у него есть татуировка со свастикой. В 2012 году, будучи депутатом, Касидиарис зачитал в греческом парламенте отрывок из антисемитской фальшивки «Протоколы сионских мудрецов». The Jerusalem Post также напоминает, что представители «Золотой зари» выступали с антисемитскими заявлениями и называли Израиль «вечным врагом» Греции и греческого православия.

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