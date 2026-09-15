 

Посольство в Лондоне отреагировало на «злокачественный антисемитизм» в британских больницах

15.09.2026, 21:15, Разное
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Посольство Израиля в Лондоне призвало британское правительство принять меры против антисемитизма после выхода документального фильма о случаях дискриминации и враждебного отношения к евреям в медицинских учреждениях страны.

Документальный фильм «Злокачественный антисемитизм в британской системе здравоохранения», подготовленный британской общественной организацией Campaign Against Antisemitism (CAA), вышел14 сентября. В нем собраны свидетельства пациентов и медицинских работников еврейской национальности. В частности, в фильме женщина, работающая медсестрой, рассказывает о том, как коллега при ней вскинул руку в нацистском приветствии, а мужчина-пациент – о том, что во время операции, проходившей под местным наркозом, хирург обвинял евреев в стрельбе по палестинским детям «ради забавы». CAA также приводит рассказы об антисемитских угрозах и нападениях на сотрудников системы здравоохранения.

Одновременно с фильмом организация CAA опубликовала результаты опроса, согласно которым 65% британских евреев опасаются, что их еврейское происхождение может повлиять на отношение к ним в лечебных заведениях. Более 40% тех, кто обращался за медицинской помощью после 7 октября 2023 года, сообщили, что предпринимали меры, чтобы скрыть свою национальность.

Посольство Израиля заявило, что «глубоко потрясено тревожными свидетельствами» еврейских пациентов и медицинских работников. В заявлении говорится, что происходящее свидетельствует о «глубоком и продолжающемся институциональном провале», который требует ответственности и решительных действий.

«Ни один еврейский пациент не должен опасаться предвзятого отношения, обращаясь за медицинской помощью, и ни один еврейский медицинский работник не должен сталкиваться с ненавистью или запугиванием на работе или в профессиональном союзе», – говорится в заявлении посольства. Посольство призвало британское правительство изменить подход и принять решительные меры для борьбы с антисемитизмом.


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