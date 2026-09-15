 

США впервые официально признали размещение оружия в космосе

15.09.2026, 16:15, Разное
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США впервые официально подтвердили, что разместили оружие на околоземной орбите. Об этом заявил министр военно-воздушных сил США Трой Мейнк на конференции Air, Space & Cyber в Мэриленде.

По его словам, речь идет об орбитальных системах, предназначенных для защиты американских сил от действий потенциального противника. Мейнк не уточнил, какое именно оружие находится на орбите, сколько таких систем размещено и когда они были запущены. Он также отказался говорить, проводились ли их испытания.

Министр объяснил решение необходимостью сохранить превосходство США в космосе на фоне развития противоспутниковых и других космических военных технологий Россией и Китаем.

До сих пор американские военные открыто говорили о необходимости иметь средства для ведения боевых действий в космосе, однако нынешнее заявление стало первым прямым подтверждением того, что такие системы уже находятся на орбите.


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