В Лос-Анджелесе разбился вертолет с телеоператорами, снимавшими ДТП — трое погибших

Вертолет телеканала KNBC потерпел крушение в Лос-Анджелесе во время съемки ДТП с участием автобуса.

Согласно пожарным, машина упала между двумя коммерческими зданиями на Mason Avenue в районе Чатсворт, за несколько кварталов от места аварии, которую снимали операторы.

При падении загорелись вертолет и несколько припаркованных автомобилей; огонь был потушен, расчеты остаются на месте.

В результате авиакатастрофы погибли три человека, включая пешехода, находившегося на улице. Еще один человек получил ранения и был доставлен в больницу.

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