 

В Лос-Анджелесе разбился вертолет с телеоператорами, снимавшими ДТП — трое погибших

16.09.2026, 8:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Вертолет телеканала KNBC потерпел крушение в Лос-Анджелесе во время съемки ДТП с участием автобуса.

Согласно пожарным, машина упала между двумя коммерческими зданиями на Mason Avenue в районе Чатсворт, за несколько кварталов от места аварии, которую снимали операторы.

При падении загорелись вертолет и несколько припаркованных автомобилей; огонь был потушен, расчеты остаются на месте.

В результате авиакатастрофы погибли три человека, включая пешехода, находившегося на улице. Еще один человек получил ранения и был доставлен в больницу.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.09 / Anthropic засекла неназванных ученых за использованием ИИ Claude для создания биологического оружия

16.09 / Данные о жертвах наводнения на границе Непала и КНР — свыше 1400 погибших, 5700 пропавших без вести

16.09 / В Нью-Йорке напавшего на израильтянина и угрожавшего «убить за Газу» приговорили к 90 дням тюрьмы

16.09 / ВСУ — ночью сбиты 63 из 80 БПЛА. МО РФ — перехвачен 71 БПЛА

16.09 / США вводят визовые ограничения против чиновников ЮАР из-за политики в отношении белого меньшинства

16.09 / Палата представителей США требует прекратить войну с Ираном, на нее потрачено около $40 млрд

16.09 / США и Иордания начали совместные учения Eager Lion 2026 в Колорадо

16.09 / Сторонник Израиля Крис Кунс победил на праймериз демократов в Делавэре

16.09 / Право на левую руку: стоит ли переделывать то, что дано от рождения?

15.09 / Суд Парижа присудил Ким Кардашьян 1 евро компенсации за ограбление «бандой-дедушек»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике