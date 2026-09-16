Право на левую руку: стоит ли переделывать то, что дано от рождения?

Еще полвека назад леворукость считалась своего рода «пороком» и леворуких от природы детей массово переучивали, заставляя делать все, и прежде всего писать, правой… А что говорят об этом современные исследования? Стоит ли вмешиваться в то, что заложено природой с рождения — и как это может отразиться на развитии ребенка? Итак, разбираемся в новом взгляде на старую привычку «менять руку».

Левши в статистике, истории, культуре

Около 10–12% людей во всем мире предпочитают использовать левую руку как ведущую. То есть примерно каждый десятый человек от природы пишет, ест, рисует и выполняет другие повседневные задачи левой рукой. Несмотря на то, что леворукость — вариант нормы, она долгое время воспринималась как отклонение, требующее «исправления».

Исторически отношение к левшам было настороженным, а порой и откровенно враждебным. В западной культуре латинское слово sinister, означающее «левый», также переводится как «зловещий». В средневековой Европе леворуких подозревали в колдовстве. В России вплоть до XX века леворукость считалась дурной привычкой: в школах детей заставляли писать правой рукой, привязывали левую к стулу или били по пальцам указкой. Даже в советское время переучивание было широко распространено и официально одобрялось как способ «гармонизации» психики ребенка.

Тем не менее, история знает множество выдающихся левшей. Левшами от рождения были Леонардо да Винчи, Александр Пушкин, Лев Толстой, Наполеон Бонапарт, Билл Гейтс, Пол Маккартни, Никола Тесла, Чарли Чаплин. При этом Леонардо да Винчи известен тем, что был не просто левшой, но еще и развил в себе уникальный дар: мог писать справа налево, причем в зеркальном отражении. Некоторые исследователи считают, что это один из признаков нестандартного мышления гения. А вот Александра Пушкина таки научили писать правой рукой, но рисовал он обычно левой.

Изображения: Wikimedia Commons; Jimmy Baikovicius/CC BY-SA 2.0

Нельзя не упомянуть и литературных героев: в повести «Левша» Николая Лескова леворукий ремесленник символизирует неукротимую русскую изобретательность и непревзойденное мастерство. Примечательно, что сам Лесков тоже был левшой.

Почему человек рождается левшой?

Сегодня ученые убеждены, что стремление использовать левую руку — не каприз или привычка, а результат сложного взаимодействия генетических, биологических и неврологических факторов. Современные исследования позволяют глубже понять, почему примерно каждый десятый человек с рождения становится левшой. Рассмотрим, какие именно ключевые факторы играют роль в определении ведущей руки.

Генетика и наследственность

Леворукость во многом закладывается в ДНК. Ученые обнаружили более 40 генетических участков, связанных с формированием доминантной руки. Одним из наиболее исследованных генов является LRRTM1, который участвует в формировании структур головного мозга и активен преимущественно при отцовском наследовании. Он обнаружен как один из генов, статистически ассоциированных с леворукостью. Что касается вероятности передачи леворукости детям:

если оба родителя правши, вероятность рождения левши — около 9–10 %; если один родитель левша — шанс возрастает до 18–22 %; если оба родителя леворукие — до 25–27 %.

Ученые считают, что именно наследование леворукости как генетического феномена объясняет одну загадочную деталь в ряде шотландских замков. Так, в замках Фернихёрст и Сессфорд, принадлежавших двум ветвям рода Керр, архитектура лестниц учитывала преобладание левшей среди членов семьи — по некоторым данным, около 29,5 % представителей рода предпочитали левую руку. В этих замках в качестве защитного механизма была построена левосторонняя винтовая лестница, поднимающаяся против часовой стрелки. Аналогичную винтовую лестницу также можно увидеть в доме, построенном Керрами в Джедборо, который сейчас называется домом Марии Стюарт, королевы Шотландии.

Лестница в замке Фернихерст. Изображение: Michael Kerr/​​Only Left Handed People; Unlock Your Past

Влияние внутриутробных факторов

Помимо генов, на формирование ведущей руки влияет период во время беременности: положение плода, особенно в третьем триместре, может определять, какая рука чаще используется при движениях. Также важен гормональный фон: повышенный уровень тестостерона у плода, по некоторым данным, может увеличить шансы на формирование леворукости. Это связано с тем, что тестостерон может влиять на замедление развития левого полушария, делая правое более активным.

Асимметрия мозга и роль полушарий

У правшей чаще доминирует левое полушарие мозга — оно отвечает за речь и мелкую моторику. И наоборот, у левшей нередко ведущее — правое, либо функции распределены более равномерно. Это затрагивает не только выбор руки, но и восприятие, память, креативность.

В том числе, у левшей по-другому формируются моторные зоны мозга. Сканирования с помощью МРТ показывают, что у них активнее работают определенные участки коры, отвечающие за движение левой руки. Таким образом, леворукость — не просто «другой способ держать ложку», а наглядное отражение глубинных биологических процессов, формирующих индивидуальность человека с самых первых этапов жизни.

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Исследования с близнецами

Один из ключевых методов изучения наследственности — наблюдение за однояйцевыми близнецами, у которых идентичный геном. Интересно, что даже среди таких близнецов бывает, что один ребенок — правша, а другой — левша. То есть одними только генами леворукость не объясняется — важную роль играют среда, развитие в утробе и случайные биологические факторы. Подтверждением этому служат масштабные исследования, например, анализ данных более 30 тысяч близнецов из Нидерландов и Австралии, опубликованный в журнале Neuropsychologia в 2009 году. Ученые обнаружили, что наследственность объясняет примерно 25–30% вариаций в доминировании руки, тогда как остальное влияние приходится на окружающую среду и случайности. Полученный вывод подчеркивает сложность феномена леворукости и важность комплексного подхода к его изучению.

Стоит ли переучивать левшей?

Вопрос о переучивании леворуких детей до сих пор вызывает споры — и среди родителей, и среди педагогов. Несмотря на то что в последние десятилетия отношение к левшам значительно изменилось, инерция старых подходов все еще сохраняется. Однако современные научные данные и позиция профессионального сообщества говорят о том, что переучивать левшей не только нецелесообразно, но и потенциально вредно.

Нейропсихолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова подчеркивает, что «переучивать левшей в правшей не стоит, потому что нельзя изменить асимметрию мозга. Почерк будет некрасивым, ребенок будет быстрее уставать, легче раздражаться и нести колоссальные энергетические и эмоциональные затраты». Также заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней имени А. Я. Кожевникова Сеченовского университета врач-невролог Татьяна Насонова считает, что с точки зрения нейропсихологии переучивание левшей сегодня не рекомендуется. Если ребенок начинает пользоваться левой рукой как ведущей, это отражает особенности функционирования его мозга, и вмешательство в этот процесс может нанести вред. По словам специалиста, переучивание отнимает у ребенка ресурсы, необходимые для возрастного развития и может затруднить адаптацию к школе, повысить утомляемость, усилить тревожность и снизить работоспособность. Вместо этого родителям стоит проявить терпение и принять особенности своего ребенка.

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Таким образом, вместо переучивания специалисты предлагают принципиально иной путь — адаптацию среды под особенности леворукого ребенка, которая включает в себя организацию учебного пространства, например, правильное размещение источника света, использование адаптированных для левшей письменных принадлежностей и инструментов, а также осознанную работу педагогов и родителей, исключающую давление и насилие.

Кроме того, возможно мягкое развитие правой руки — но не как попытка «исправить», а как способ расширить двигательные навыки. Такая работа может быть полезной, например, в музыке, спорте или в развитии общей моторной координации.

Кто такие амбидекстры и стоит ли учиться владеть обеими руками?

Большинство людей с раннего детства четко ориентированы на одну ведущую руку — правую или левую, а вторая играет вспомогательную роль. Однако владение обеими руками — не просто редкий навык, а способ развить моторику, улучшить работу мозга и повысить эффективность в разных сферах.

Амбидекстрия — это способность человека в равной степени владеть как правой, так и левой руками. Сегодня она часто воспринимается как редкий талант, почти как сверхспособность. На практике же речь идет о довольно широком спектре — от врожденной способности выполнять базовые действия обеими руками до сознательного развития моторики и координации.

Истинные амбидекстры встречаются крайне редко. Согласно различным оценкам, полностью симметричное владение руками наблюдается менее чем у 1% населения. Такие люди с детства могут писать, рисовать, бросать мяч или резать ножницами любой рукой без заметной разницы. Однако в большинстве случаев амбидекстрия — результат тренировки.

Научные данные свидетельствуют: развитие второй руки — не просто возможность писать левой или резать правой. Это важный инструмент для повышения нейропластичности мозга. При тренировке «недоминирующей» руки активизируются новые нейронные связи, улучшается межполушарное взаимодействие, возрастает общая моторная координация и внимательность.

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Развитие обеих рук особенно важно для профессий, где требуются высокая точность и симметрия движений. Музыканты, например, не просто играют на инструментах — они буквально «мыслят» двумя руками одновременно. Пианист, скрипач или барабанщик вынужден синхронизировать обе руки в пространстве, часто выполняя противоположные или сложносочиненные движения. Аналогичная ситуация у хирургов, которые работают с микроскопической точностью — в том числе и на нестандартных углах, где активной может стать не только привычная рука.

Спорт — еще одна сфера, где амбидекстрия не просто полезна, а может стать ключом к превосходству. В боксе или фехтовании умение владеть обеими руками делает бойца менее предсказуемым. Исторические источники дают нам яркие примеры: в романе «Три мушкетера» Атос описан как мастер, владевший шпагой в обеих руках — и это не литературная выдумка. Во времена холодного оружия бой с двумя клинками был вполне распространенным искусством. На японских гравюрах Эдо можно увидеть самураев, держащих катану и вакидзаси в разных руках — прием, известный как «Нитэн Ити-рю», разработанный легендарным Миямото Мусаси.

В современных условиях амбидекстрия востребована даже в менее героических, но не менее точных профессиях. Например, при работе на клавиатуре. Чем выше симметрия в работе пальцев и запястий — тем лучше идет работа. Слепой десятипальцевый метод работы с клавиатурой, в недавнем прошлом печатной машинки, а теперь компьютера, пригодится и программисту, и киберспортсмену, и блогеру.

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Как развивать «вторую» руку

Развивая владение правой рукой у левши и наоборот важно понимать, что речь идет об освоении дополнительных возможностей.

С раннего детства можно вовлекать ребенка в мелкомоторные задачи с обеими руками — лепку, мозаики, рисование. Специальные упражнения вроде «рисования двумя руками одновременно» или игры с зеркальными движениями активируют оба полушария. У взрослых аналогичные навыки можно развивать через музыку и не только: обучение игре на пианино, ударных инструментах; освоение жонглирования, вышивки; даже повседневные дела — чистка зубов «неудобной» рукой, открывание дверей, работа мышкой на другой стороне.

Ключевое условие — не заставлять, а поощрять. Нейропластичность работает лучше, когда задействованы положительные эмоции, интерес и внутренняя мотивация.

Почему у некоторых людей леворукость «проходит» со временем?

Леворукость у ребенка нередко воспринимается как врожденная особенность, однако в раннем возрасте все не так однозначно. До 3–4 лет многие дети еще не имеют четко выраженной ведущей руки. В этот период активно формируется моторика, и малыш может поочередно использовать то одну, то другую руку — беря ложку, рисуя или бросая мяч. Это явление называют псевдолеворукостью: временная предпочтительность одной руки. Только к 5–6 годам у большинства детей окончательно закрепляется доминирующая сторона, и лишь тогда можно с уверенностью говорить о леворукости или праворукости.

Однако и после этого возраста ситуация может измениться. Причиной часто становится не внутренняя перестройка, а давление среды. Даже если не брать в расчет принуждение со стороны педагогов или родителей, надо признать, что наш мир в подавляющем большинстве устроен «под правшей»: от ножниц и школьных парт до музыкальных инструментов и бытовых мелочей вроде дверных ручек или смесителей. В таких условиях левши вынуждены адаптироваться. Это адаптивное «исчезновение» леворукости может произойти незаметно: ребенок начинает чаще использовать правую руку просто потому, что так удобнее — в школе, дома, на занятиях. В результате создается впечатление, что леворукость «прошла», хотя на деле изменилась лишь модель поведения, а не нейрофизиологические особенности.

Изображение: Агентство «Москва»

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Таким образом, леворукость, особенно в детстве, является подвижной характеристикой, чувствительной к социальному контексту. Понимание этого помогает взрослым поддержать естественное развитие ребенка без лишнего вмешательства и дать ему свободу в формировании собственной моторной стратегии.

Леворукость — не отклонение и не помеха, а одна из естественных вариаций моторного развития. Важно понимать, что в раннем возрасте предпочтения могут быть временными, а внешнее давление способно изменить поведенческую сторону, но не саму природу доминирования. Поддержка, свобода выбора и уважение к индивидуальности ребенка — лучшие условия для формирования устойчивых и гармоничных навыков. Ведь дело не в том, какой рукой человек пишет, а в том, насколько свободно и уверенно он может использовать свои способности.

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