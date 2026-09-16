 

Сторонник Израиля Крис Кунс победил на праймериз демократов в Делавэре

16.09.2026, 4:45, Разное
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Сенатор-демократ Крис Кунс победил на праймериз Демократической партии в штате Делавэр и будет бороться за четвертый срок на выборах в Сенат США 3 ноября. Агентство Associated Press объявило его победителем вскоре после закрытия участков.

На всеобщих выборах соперником Кунса станет республиканец Майк Кац. Делавэр в последние десятилетия остается преимущественно демократическим штатом.

Кунс известен последовательной поддержкой американской военной помощи Израилю. В последние годы он неоднократно голосовал против резолюций, предусматривавших блокирование или ограничение поставок американского оружия Израилю. В апреле 2026 года, объясняя очередное такое голосование, сенатор заявил, что не намерен «оставлять» союзника США без необходимого ему вооружения, одновременно подчеркнув, что его позиция не означает поддержки действий правительства Биньямина Нетаниягу.

Позиция Кунса по Израилю стала одной из тем кампании его соперников на демократических праймериз. Джефф Аппелханс, один из трех претендентов на номинацию, выступал за прекращение американской поддержки войны в Газе и заявлял, что не стал бы продолжать поставки оружия Израилю.


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