 

Гражданина России и Канады Николая Зюзева приговорили в РФ к семи годам за «госизмену»

16.09.2026, 10:15, Разное
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Верховный суд Республики Коми приговорил 70-летнего философа и социолога Николая Зюзева, имеющего гражданство РФ и Канады, к семи годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, суд признал его виновным в аналитической работе и сборе информации для зарубежных организаций, признанных в РФ «нежелательными». ФСБ утверждает, что Зюзев полностью признал вину.

По версии ФСБ, в феврале 2022 года Зюзев разработал проект, «направленный против суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации». Как считает спецслужба, проект включал 12 направлений, среди которых подготовка за рубежом представителей «национально-освободительных движений» малочисленных народов России, распространение материалов, признанных экстремистскими, а также сбор и анализ информации для европейских государственных структур и аналитических центров. ФСБ также заявила, что на эту деятельность Зюзев получил более 2 миллионов евро от 12 иностранных организаций. Независимого подтверждения этих утверждений в опубликованных материалах дела нет.

Николай Зюзев – доктор философских наук, филолог и историк науки, один из известных исследователей наследия российско-американского социолога Питирима Сорокина. В 2008 году он переехал в Канаду, преподавал в Торонто, а в 2015 году получил канадское гражданство. В том же году ученый вернулся в Сыктывкар, где возглавил исследовательский центр и затем преподавал в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина.

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Зюзев уехал из РФ и жил в Канаде. По сведениям правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», он лишь периодически возвращался в республику Коми, в том числе в родное село в Корткеросском районе. Во время очередной такой поездки в июне 2025 года его задержали. Знакомые заметили его исчезновение в середине июня, а публично об аресте стало известно только спустя несколько месяцев.

Первоначально сообщалось, что Зюзев обвиняется по статье 275.1 УК РФ – о «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». «Мемориал» признал его политическим заключенным.


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