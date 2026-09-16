В Великобритании депутат-лейборист призвал к войне против Израиля

Депутат британского парламента от Лейбористской партии Тахир Али призвал к военным действиям против Израиля. Как пишет The Jewish Chronicle, это произошло в понедельник, 14 сентября, во время парламентских дебатов об израильско-палестинском конфликте.

Али вмешался в выступление депутата от Либерально-демократической партии Ричарда Форда, заявившего, что разоружение и роспуск ХАМАСа должны стать частью долгосрочного урегулирования. Лейборист предложил также добиваться разоружения Израиля, сославшись на действия израильской стороны, а затем заявил, что Великобритания ранее применяла военную силу на Ближнем Востоке для защиты прав человека и международных торговых путей и поставил вопрос о применении военной силы против Израиля. Форд отверг сравнение Израиля с ХАМАСом, который в Великобритании признан террористической организацией.

По сведениям издания, это не первый подобный призыв Али: в июле 2025 года он предлагал направить британских военнослужащих для защиты палестинцев от действий ЦАХАЛа.

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