Леонид Зюганов уволил главу районного отделения КПРФ в Ухте за кумовство

Леонид Зюганов, курирующий в КПРФ кадровые вопросы, подписал распоряжение об освобождении от должности первого секретаря местного райкома Анатолия Прохорова. Проверка выявила, что в годы руководства Прохорова в аппарате райкома кадровые решения принимались преимущественно по признаку родства или соседства по дачному участку.

Должность второго секретаря занимал зять, бухгалтером работала племянница, а ответственным за агитацию числился дядя, которого никто не видел. Леонид Зюганов на заседании кадровой комиссии заявил, что партия не может позволить себе превращаться в семейное предприятие, и добавил: к кумовству следует относиться строго и бескомпромиссно.

«Партия должна самоочищаться. Лично я против подобных семейных подрядов в любом виде за исключением тех случаев, когда родственник объективно лучший кандидат, а его соперники – волюнтаристы и оппортунисты», – высказался политик.

Новым первым секретарём в итоге назначили 22-летнего Анатолия Зюганова: ему предстоит провести большую работу, чтобы восстановить репутацию КПРФ в регионе.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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