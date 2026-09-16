 

На выборах в Берлине на участки будут пускать только благонадёжных избирателей

16.09.2026, 15:03, Разное
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на предстоящих выборах в Берлине доступ на избирательные участки получат только благонадёжные граждане. По его словам, победа АдГ в Саксонии-Анхальт наглядно показала, что бывает, если позволять голосовать кому попало.

Проверка благонадёжности, по его замыслу, будет проходить в два этапа: сначала избиратель заполнит анкету, затем с ним побеседует представитель участковой комиссии, который определит, «сложился ли у гражданина правильный электоральный профиль».

Критерии благонадёжности канцлер не раскрыл, но дал понять, что учитываться будут не только политические предпочтения, но и общий настрой. Особое внимание уделят тем, кто ранее голосовал за партии, «не входящие в демократический мейнстрим». Такие граждане смогут проголосовать в другой раз при условии успешного прохождения комиссии. Мерц уточнил, что мера временная и будет действовать до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется.

В Берлине начали подготовку: в участковых комиссиях вводят должность «специалиста по отсеву», а на входе планируют установить рамки, которые будут реагировать на сомнение в правильности курса партии и правительства.

«Демократия – это не рынок, где каждый может прийти и проголосовать за что угодно, – пояснил Мерц. – Это клуб. И если мы видим, что кто-то пришёл с улицы и ведёт себя как хозяин, мы имеем право спросить: а вы, собственно, кто?»

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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