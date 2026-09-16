Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1666-й день войны

Минобороны РФ 16 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Сердобино, Хрипуны и Бузово Харьковской области. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогино Харьковской области. За сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков, 2 боевые бронированные машины западного производства, 1 автомобиль и 2 наземных роботизированных комплекса. Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное, Петропавловка и Новоалександровка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух танковых, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Корбины Иваны, Рассоховатое, Варваровка, Избицкое и Рубежное. В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Студенок, Кровное, Вакаловщина и Дорошовка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 1 боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Путниково, Петровка, Изюм, Пролетарское, Червоный Оскол Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Крымки и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 12 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Семеновка и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 155 военнослужащих, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Андреевка, Нововодяное, Доброполье, Новоявленка и Гулево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 380 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Отришки, Чаплино Днепропетровской области, Васиновка, Васильковое, Вольнянка, Омельник, Самойловка и Никольское Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Камышеваха, Запорожец и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам горючего и военного имущества, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 236847 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30935 танков и других боевых бронированных машин, 1778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36470 орудий полевой артиллерии и минометов, 72033 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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