 

Брюссель продвигает общеевропейский запрет на доступ детей к соцсетям

16.09.2026, 11:45, Разное
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Европейская комиссия готовит законопроект Kids Act, который ограничит доступ несовершеннолетних к социальным сетям на общеевропейском уровне, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В документе предусмотрен «ступенчатый» режим ограничений для детей младше 15 лет.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что существующие правила «недостаточны» для защиты самых молодых пользователей и указала на риски зависимости, травли и вредного контента.

По ее словам, «молодые европейцы проводят у экрана по четыре–шесть часов», что ведет к «потере сна, тревожности и даже саморазрушительному поведению».

Следует отметить, что законодательные органы 23 из 27 стран Евросоюза уже обсуждали введение ограничений на национальном уровне, однако на данный момент ограничительный закон принят только во Франции.

В Италии, Испании, Португалии, Польше, Румынии, Греции законы поданы и находятся на различных стадиях утверждения.


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