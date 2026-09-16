В России создали первый полностью отечественный арифмометр

Специалисты инновационного центра «Сколково» завершили работу над арифмометром «Пафнутий Чебышёв», созданным исключительно из деталей российского производства без использования западных технологий.

«Теперь наши учёные смогут складывать, умножать, делать и вычитать на полностью отечественном приборе, который свободен от влияния недружественных стран. Уверен, это благотворно скажется на всей нашей науке», – сказал главный научной сотрудник «Сколково» Иосиф Гольдштейн.

Разработка «Пафнутия Чебышёва» началась в 2014 году и обошлась федеральному бюджету в 50 миллиардов рублей. До конца года планируется выпустить не менее 100 арифмометров, которые будут использоваться в МГУ, СПБГУ, институтах РАН и других ведущих научных центрах России.

Как отметили в «Сколково», интерес к отечественному арифмометру уже проявили партнёры из Ирана, КНДР и ряда других дружественных стран. Работа над созданием экспортной версии вычислительной машины уже началась, она будет готова к 2030 году.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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