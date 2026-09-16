В России создали первый полностью отечественный арифмометр
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Специалисты инновационного центра «Сколково» завершили работу над арифмометром «Пафнутий Чебышёв», созданным исключительно из деталей российского производства без использования западных технологий.
«Теперь наши учёные смогут складывать, умножать, делать и вычитать на полностью отечественном приборе, который свободен от влияния недружественных стран. Уверен, это благотворно скажется на всей нашей науке», – сказал главный научной сотрудник «Сколково» Иосиф Гольдштейн.
Разработка «Пафнутия Чебышёва» началась в 2014 году и обошлась федеральному бюджету в 50 миллиардов рублей. До конца года планируется выпустить не менее 100 арифмометров, которые будут использоваться в МГУ, СПБГУ, институтах РАН и других ведущих научных центрах России.
Как отметили в «Сколково», интерес к отечественному арифмометру уже проявили партнёры из Ирана, КНДР и ряда других дружественных стран. Работа над созданием экспортной версии вычислительной машины уже началась, она будет готова к 2030 году.
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