 

В России создали первый полностью отечественный арифмометр

16.09.2026, 11:03, Разное
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Специалисты инновационного центра «Сколково» завершили работу над арифмометром «Пафнутий Чебышёв», созданным исключительно из деталей российского производства без использования западных технологий.

«Теперь наши учёные смогут складывать, умножать, делать и вычитать на полностью отечественном приборе, который свободен от влияния недружественных стран. Уверен, это благотворно скажется на всей нашей науке», – сказал главный научной сотрудник «Сколково» Иосиф Гольдштейн.

Разработка «Пафнутия Чебышёва» началась в 2014 году и обошлась федеральному бюджету в 50 миллиардов рублей. До конца года планируется выпустить не менее 100 арифмометров, которые будут использоваться в МГУ, СПБГУ, институтах РАН и других ведущих научных центрах России. 

Как отметили в «Сколково», интерес к отечественному арифмометру уже проявили партнёры из Ирана, КНДР и ряда других дружественных стран. Работа над созданием экспортной версии вычислительной машины уже началась, она будет готова к 2030 году.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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