Журналистов и блогеров будут штрафовать за использование римских цифр и латиницы

Заместитель министра культуры России Надежда Преподобная на форуме «Новые медиа» напомнила ведущим отечественным журналистам и блогерам об ответственности за неправомерное использование римских цифр и латиницы в общедоступных публикациях.

«Мы должны положить конец идолопоклонству СМИ перед коллективным Западом. Есть арабские цифры, есть кириллица, есть алфавиты дружественных нам КНДР и Ирана. Не надо вводить своих читателей во искушение с помощью чуждых россиянам символов», – сказала Преподобная.

Как подчеркнула чиновница, в случае, если автор считает использование латиницы обоснованным, то ему необходимо получить специальное разрешение от Минкульта. В противном случае СМИ грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности на полгода.

«В ближайшее время бы запустим горячую линию, на которую можно будет позвонить или написать. Специалисты подскажут, можно ли применять латиницу, либо предложат альтернативу», – заверила замминистра.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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