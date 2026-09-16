Facebook пришлось извиняться за фотографию белой женщины на странице входа

В США разгорелся новый скандал на расовой почве – сайт Facebook впервые с 2016 года разместил на странице входа снимок с белой моделью. Активисты и борцы за равенство обвинили руководство социальной сети в расизме и игнорировании «людей цвета».

По мнению возмущённых общественников, администрация допустила эту оплошность не случайно, а злонамеренно – после прихода к власти Дональда Трампа, как заявляют его оппоненты, «расисты подняли головы везде, включая Facebook».

В соцсетях начали распространяться личные данные девушки, снимавшейся для страницы входа, – сначала это были ссылки на её страницы в Сети, затем ссылки на профили её родителей и родственников. Потом стал известен и её адрес, а также сведения о модельном агентстве, которое её наняло, – его рейтинг в Google Maps, Trustpilot и LinkedIn был стремительно обрушен, а другие работники, включая и непричастных к скандальному кастингу, тоже начали получать угрозы убийством, как и сама модель.

Несмотря на то, что уже через 18 часов снимок заменили и теперь на главной странице Facebook неавторизованные пользователи видят сразу двух темнокожих женщин, соцсети всё равно пришлось принести извинения «всем, кого задел этот инцидент, и кто мог почувствовать себя незащищённым или недостаточно представленным».

В компании также заверили, что расторгли договор с моделью и не будут выплачивать ей вознаграждение за съёмки, а в отношении сотрудников, одобривших этот выбор, проведут служебное расследование.

Исправленное изображение на главной странице Facebook. Несмотря на то, что теперь там сразу две темнокожих женщины, это не уберегло компанию от репутационного ущерба

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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