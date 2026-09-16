На рынок США выходит «солнечный» трактор, не требующий обслуживания и зарядки

Компания GoSun из Огайо в партнерстве с индийским производителем Moonrider разработала Moonrider 27 — полностью электрический солнечный трактор для малых хозяйств. Разработчики считают, что решили ключевую задачу: электротрактор не нужно подключать к розетке — энергию дает само солнце. Новинка снимает тревогу о запасе хода благодаря солнечной панели мощностью 1,1 кВт прямо над кабиной. Навес непрерывно заряжает литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 24 кВт⋅час, пока машина находится в поле, превращая дневной свет в дополнительное рабочее время.

Для небольших хозяйств это может стать отличной инвестицией: достаточно оставить трактор на солнце между делами — и он, возможно, неделями не потребует кабеля или дизельной колонки. Электромотор мощностью около 27 л. с. сочетается с полным приводом и сильным крутящим моментом на низах. Кроме того, здесь имеется стандартный задний механический вал отбора мощности на 540 оборотов и трехточечная сцепка. Это позволяет использовать широкий спектр с/х оборудования с минимальными издержками.

Стартовая цена Moonrider 27 — 19 995 долларов, что конкурентно для дизельных субкомпактов, при обещании практически нулевого обслуживания и отсутствия топливных расходов. «Малые хозяйства слишком долго полагались на шумные и дорогие дизельные машины, — говорит основатель GoSun П. Шервин. — Нашим трактором мы даем фермерам возможность работать буквально под солнцем, снижая расходы и защищая почву и воздух».

GoSun оценивает экономию примерно в 15 000 долларов за 5 лет по сравнению с дизельными моделями. Поставки начнутся в начале 2027 года, предзаказы уже открыты. Этот трактор не заменит 300-сильный комбайн на крупной ферме, но для мелких хозяйств, уставших от выхлопов, грохота и растущих цен на моторное топливо, он может наконец дать нужное преимущество, соединив экологичность с финансовой практичностью.Источник — GoSun

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