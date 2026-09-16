Американские военные очень заинтересовались экспериментальным назальным спреем из Австралии

Австралийская компания ENA Respiratory получила не менее $10 млн от властей США, а также помощь в проведении тестирования нового назального спрея. Основными подопытными станут военные, тестирование начнется в 2027 году. Но уже и так очевидно – это прорыв в медицине, потому что слишком много организаций спешат запустить производство этого лекарства.

Препарат носит рабочее название INNA-051, а его главное преимущество в том, что для эффективного применения достаточно одной дозы в неделю. Поэтому лекарство и понравилось военным, а еще оно универсальное – помогает бороться практически со всеми болезнями, которыми человеческий организм заражается через попадание патогенов в нос. Это очень удобно для использования в полевых условиях, а также для широкого повседневного применения.

Важный момент – это не лекарство, как таковое. Спрей (в ближайшем будущем будет и вариант в виде сухого порошка) представляет собой первый в своем классе агонист рецепторов TLR2/6. Его действие направлено на нейтрализацию респираторных вирусов силами самого организма. Это напоминает работу вакцины и позволяет ускорить реакцию иммунной системы на вторжение, а также снизить риски. Но непроницаемого барьера для микробов и вирусов чудо-средство не создает – это прямо указано в его официальном описании.

Вариант препарата в виде назального спрея уже прошел базовые испытания, а его создатели получили необходимое финансирование для создания новых форм. Сухой порошок дольше хранится и обходится дешевле, поэтому с большой вероятностью именно в таком виде он и будет выпускаться. Компания-производитель пользуется поддержкой американского Фонда по борьбе с ХОБЛ (US COPD Foundation), что также указывает на перспективы применения новинки.Источник — ENA Respiratory

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