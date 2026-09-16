Беларусь освободила 25 политзаключенных в рамках сделки с США. Опубликован полный список

Белорусские власти 16 сентября освободили 25 заключенных, которых правозащитники считают политическими, в рамках договоренности с администрацией США. Все 25 были вывезены в Литву.

Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул сообщил, что Минск и Вашингтон достигли «промежуточной договоренности»: в обмен на освобождение заключенных США снимут санкции с производителя лакокрасочной продукции «Лакокраска» и государственного концерна «Беллесбумпром».

Среди освобожденных – бывшая генеральный директор независимого портала TUT.BY Людмила Чекина, приговоренная к 12 годам колонии; журналист и медиаменеджер Андрей Александров, отбывавший 14-летний срок, и его жена Ирина Злобина, осужденная на девять лет. Освобождены также культурный менеджер Павел Белоус, политолог Татьяна Кузина, активистка Яна Пинчук, адвокат Анастасия Лазаренко и бывший следователь Евгений Юшкевич.

Также освобождены: Павел Петрученя, Елена Лазарчик, Дмитрий Новожилов, Дмитрий Головач, Светлана Якубович,Андрей Цалюк, Евгений Бурло, Алесь Чумаков, Кирилл Позняк, Андрей Яремчик, Ольга Строева, Денис Сальманович, Дмитрий Колос, Илья Веремеев, Сергей Рябцев, Кирилл Гнездилов и Янина Позняк.

При этом нынешняя группа может оказаться не единственной. Источник Reuters, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что помимо 25 вывезенных в Литву ожидается освобождение значительного числа других заключенных, которые останутся в Беларуси. Правозащитный центр «Вясна» также сообщал, что родственникам некоторых заключенных утром 16 сентября предложили приехать в колонии и забрать их. Имена этой дополнительной группы пока полностью не опубликованы.

Это уже не первая подобная договоренность между Минском и Вашингтоном. В марте после переговоров с Коулом Беларусь освободила 250 заключенных, после чего США сняли санкции с ряда белорусских финансовых структур и предприятий. Коул заявил, что переговоры продолжатся и Вашингтон рассчитывает добиться новых освобождений «в самом ближайшем будущем».

По данным правозащитного центра «Вясна», после сегодняшнего освобождения в Беларуси политзаключенными остаются 912 человек. Александр Лукашенко утверждает, что политических заключенных в стране нет и что осужденные были привлечены к ответственности за нарушение закона.

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