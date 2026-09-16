 

Бывший президент Косово приговорен к 25 годам тюрьмы за военные преступления

16.09.2026, 13:45, Разное
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Международный уголовный суд признал бывшего президента Косово Хашима Тачи виновным в военных преступлениях, совершенных во время войны за независимость Косово от Сербии, и приговорил его к 25 годам заключения.

Тачи, которого судили вместе с тремя другими бывшими лидерами партизан, был признан коллегией судей в Гааге виновным в убийствах, пытках, жестоком обращении и незаконном лишении свободы, пишет Euronews.

Председатель судейской коллегии Чарльз Смит, зачитывая приговор, заявил, что Тачи «использовал свое положение, лидерство, власть и авторитет», чтобы способствовать совершению преступлений, в том числе против политических противников и мирных жителей, которых считали коллаборационистами и предателями в период деятельности Армии освобождения Косово (АОК).

При этом председательствующий судья подчеркнул, что процесс был «не о легитимности» АОК или ее конечной цели – добиться независимости Косово, которое в то время являлось частью Сербии.

Долгожданный вердикт был вынесен после трехлетнего процесса над четырьмя бывшими представителями АОК – Тачи, Якупом Красничи, Реджепом Селими и Кадри Весели. Прокуратура требовала приговорить каждого из них к 45 годам лишения свободы.

Все четверо отрицали свою вину. Красничи был приговорен к 25 годам тюрьмы, Селими – к 13 годам, Весели – к 18 годам. Хашим Тачи, также получивший 25 лет тюрьмы, ранее заявлял, что рассчитывает на полное оправдание.

Все четверо обвиняемых были признаны виновными по четырем пунктам обвинения, но оправданы по шести пунктам обвинения в преступлениях против человечности. Судьи пришли к выводу, что прокуратуре не удалось доказать, что преступления совершались в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население. Осужденные могут обжаловать вынесенный в среду приговор.


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