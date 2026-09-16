Страны ЕС обсуждают создание нового Совета безопасности с участием Украины и Канады

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать Европейский совет безопасности, в который наряду со странами ЕС могли бы войти Великобритания, Норвегия, Украина и Канада. Об этом она сказала в среду, 16 сентября, в ежегодном обращении к Европарламенту в Страсбурге.

По словам фон дер Ляйен, существующие европейские институты и механизмы принятия решений не успевают адаптироваться к новым угрозам. Она упомянула кибератаки, диверсии, поджоги и вторжения беспилотников, число которых в Европе растет.

Глава Еврокомиссии также предложила создать чрезвычайный механизм, который позволял бы странам ЕС проводить срочные консультации и координировать ответ на подобные инциденты. Reuters отмечает, что инициатива должна дополнять сотрудничество с NATO, а не заменять его.

Еврокомиссия намерена подготовить конкретные предложения по созданию Европейского совета безопасности и новой стратегии безопасности ЕС.

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