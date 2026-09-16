 

Ватикан — борьба с антисемитизмом — общая задача евреев и христиан

16.09.2026, 19:18, Разное
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Ватикан заявил, что войны на Ближнем Востоке серьезно осложнили отношения между евреями и христианами, однако не разрушили диалог, который выстраивался на протяжении последних десятилетий. Об этом говорится в новом документе, одобренном папой Львом XIV и опубликованном в среду, 16 сентября.

В документе отмечается, что различные оценки происходящего на Ближнем Востоке привели к напряженности во многих каналах общения между еврейскими и христианскими общинами. При этом в Ватикане подчеркивают, что основы межрелигиозного диалога, заложенные за последние 60 лет, остаются прочными и сотрудничество необходимо продолжать.

Агентство


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