Суд Парижа присудил Ким Кардашьян 1 евро компенсации за ограбление «бандой-дедушек»

Суд Парижа присудил Ким Кардашьян символическую компенсацию в один евро по делу о вооруженном ограблении, в ходе которого у нее похитили драгоценности на 9 млн.

Осенью 2016 года американская телезвезда приехала в Париж на Неделю моды. В ночь на 3 октября пятеро мужчин в масках проникли в ее гостиничный номер, связали, заткнули рот и похитили драгоценности. Большую часть украшений, в том числе кольцо стоимостью около 3,5 миллионов евро, так и не нашли.

Французские СМИ прозвали участников группы «бандой дедушек». Как писало издание Le Monde, среди членов банды были опытные преступники с криминальным прошлым. На ограбление трое участников группы приехали на велосипедах, еще двое пришли пешком. Один из грабителей, Юнис Аббас, во время бегства упал с велосипеда и потерял часть добычи. На следующий день прохожий нашел в канаве украшенный бриллиантами крест, а камеры наблюдения зафиксировали лицо Аббаса. Эти и другие следы помогли полиции установить участников группы.

К моменту суда в 2025 году Аббасу был 71 год, а предполагаемому организатору ограбления Аомару Айт Кедашу, известному как «Омар Старый», – 69 лет. В мае 2025 года суд признал четырех мужчин непосредственными участниками ограбления. Назначенные наказания составляли от четырех до восьми лет заключения, однако с учетом уже проведенного под стражей времени, возраста и состояния здоровья осужденных никто из них после процесса сразу в тюрьму не отправился.

Ким Кардашьян, уставшая от судебного процесса, сама сказала в суде, что ее устроит символическая компенсация в 1 евро. Суд ее просьбу удовлетворил, при этом администратору отеля, который также стал жертвой нападения, присуждена компенсация около 109 тысяч евро, самому отелю – 50 тысяч евро.

Издание Le Parisien пишет, что Кардашьян удовлетворена решением суда и надеется теперь «перевернуть страницу» и жить дальше.

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